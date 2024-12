Il mistero di via Ghibli: trovate tracce di sangue nella casa dei coniugi 

Sul pavimento dello studio dove sono stati trovati i corpi senza vita dei coniugi Marisa Dessì, 82 anni, e Luigi Gulisano di 79, c’erano tracce di sangue. Si infittisce il mistero della tragica fine della coppia, avvenuta due settimane fa nel loro appartamento di via Ghibli, Quartiere del Sole a Cagliari. Le domande su cosa sia accaduto all’agente di commercio in pensione e alla moglie si moltiplicano. Qualcosa di utile potrebbe arrivare dagli esami tossicologici e istologici: per questo i corpi dei due anziani sono ancora sotto sequestro. In Procura e nella caserma dei carabinieri di via Nuoro le bocche su questo caso sono cucite. Anche se ci sarebbe un po’ di fermento. Per ora la versione ufficiale è sempre la stessa: i coniugi sarebbero morti per avvelenamento o per un malore. Esclusa, dopo l’autopsia eseguita dal medico legale Roberto Demontis, la morte violenta perché i corpi non avevano ferite o lesioni tali da provocarne il decesso. E non ci sono segni di scasso sulla porta d’ingresso, né tracce di disordine nella casa.

I corpi e il sangue

La novità di questi giorni – che non era ancora emersa – è che nel pavimento della stanza, a una certa distanza dai corpi dei due anziani, sono state trovate delle tracce di sangue. Cosa le ha provocate? Di chi sono? Delle vittime o di qualcun altro? E se fossero di uno dei due anziani, perché non erano accanto ai corpi? Uno dei due ha avuto un malore, perdendo del sangue, e poi è caduto a terra senza riuscire a dare l’allarme? E anche all’altro è accaduto la stessa cosa? Possibile inoltre che qualcosa li abbia potuti intossicare improvvisamente, impedendogli di prendere il telefono e chiamare i figli o un parente per chiedere aiuto? O se hanno avuto un malore, lo hanno avuto contemporaneamente e talmente forte da non riuscire a chiamare i soccorsi? Con il passare dei giorni dunque cresce l’attesa per l’esito degli esami tossicologici e istologici: potrebbero rilevare quale sostanza ha causato il malore e anche la morte dei coniugi.

Le indagini

Con oggi sono esattamente due le settimane trascorse da quando uno dei due figli, Claudio, preoccupato perché i genitori non rispondevano al telefono, ha raggiunto l’abitazione in via Ghibli trovando i corpi senza vita dei due anziani. Quattordici giorni di grande dolore e tormento per i familiari che attendono di conoscere la verità su quanto accaduto e di poter finalmente dare l’ultimo saluto ai loro cari. Soltanto quando arriverà l’esito delle analisi istologiche e tossicologiche, affidate al tossicologo Giampiero Cortis, sui campioni prelevati sui corpi dei coniugi, la sostituta procuratrice Rossana Allieri deciderà se restituirli ai figli Claudio e Davide, per poter celebrare il funerale, o se serviranno ulteriori analisi.

I sigilli

Intanto vanno avanti, in modo discreto, le indagini dei carabinieri del reparto operativo della compagnia di Cagliari, della stazione di San Bartolomeo e degli specialisti dei Ris. L’appartamento nel palazzo di via Ghibli 5 è stato messo sotto sequestro ed è stato passato al setaccio, in cerca di elementi utili a far chiarezza su quello che resta ancora un mistero. Sono stati portati via dai Ris resti di cibo consumato e da consumare, e altri reperti ritenuti utili alle indagini come contenitori di liquidi. Le analisi verranno svolte appena ci sarà un’indicazione chiara che potrà arrivare dall’esito dei test tossicologici e istologici. E la presenza delle macchie di sangue è un ulteriore elemento che dovrà essere chiarito. Anche l’auto della coppia è stata messa sotto sequestro per poter eventualmente svolgere degli accertamenti tecnici utili all’inchiesta. L’autopsia, oltre a non far emergere lesioni violente tali da causare la morte dei due, ha messo in evidenzia dei problemi all’apparato digerente. Queste criticità possono aver causato la morte della coppia? Oppure sono dovute all’età dei due? E nel caso abbiano provocato il decesso, cosa potrebbe aver scatenato un problema così devastante? I carabinieri intanto hanno sentito parenti e conoscenti per ricostruire il contesto familiare della coppia, i rapporti di amicizia e di conoscenza, ma anche eventuali problematiche.

