Il mistero di Simona, la Procura precisa: «C’era alcol nella villa» 

PALERMO. Nella villa di Bagheria dove si è tenuta la festa di laurea in cui è morta Simona Cinà «sono state sequestrate bottiglie di alcolici». E appena i ragazzi si sono accorti della ventenne «esanime sul fondo della piscina», per prestarle soccorso «almeno due si sono tuffati». Inoltre, tutti i ragazzi sentiti come testimoni sono stati «collaborativi». È la ricostruzione della Procura di Termini Imerese sulla morte della giovane pallavolista, che smentisce la versione della famiglia e del suo legale.

I magistrati rompono il silenzio affidando a una nota «alcune doverose precisazioni» su notizie «divulgate sul decesso» della ventenne. I pm contestano in particolare «l’assoluta infondatezza dell'informazione relativa al mancato rinvenimento di oggetti che lasciassero ritenere che in quel luogo si era tenuta una festa». Perché invece «nei pressi del bancone adibito a bar sono stati rinvenuti, tra l'altro, bicchieri e bottiglie di alcolici», a conferma di quanto detto dai partecipanti.

Gli inquirenti forniscono poi una prima ricostruzione dei fatti, che è anche una risposta ai dubbi dei familiari di Simona Cinà: nella villa doveva esserci una festa di laurea ma, hanno detto, «non abbiamo trovato la torta, né alcolici», e «c'erano le scarpe, ma non i vestiti» di Simona. Sui vestiti la Procura precisa che sono stati sequestrati dai carabinieri. E dunque, «allo stato, non vi sono elementi pe rcui ipotizzare che taluno abbia alterato la zona dove sono accaduti i fatti, facendo scomparire oggetti». Secondo i magistrati, il corpo di Simona era «esanime sul fondo, in un angolo distante e dotato di scarsa illuminazione rispetto alla zona ove erano collocati bar, consolle musicale e i servizi igienici». Sulla sua morte restano comunque ancora dei particolari da chiarire. I nodi fondamentali del 'giallo' potranno essere sciolti soltanto dall'autopsia, che sarà eseguita giovedì. Per gli investigatori l'ipotesi al momento privilegiata resta quella di un malore o di un incidente, senza però la responsabilità di altre persone.

