Il mistero di Manuela Murgia a “Le Iene” 

Il giallo sulla morte di Manuela Murgia è tornato sulla ribalta nazionale. A rispolverare il caso della giovane 16enne trovata morta sul fondo del canale di Tuvixeddu nell’inverno del 1995 è stata la trasmissione televisiva di Italia 1 “Le iene”. Gli inviati in completo nero della tv del Biscione hanno intervistato l’ex fidanzato della giovane, Enrico Astero, recentemente indagato per la morte della ragazza ancora avvolta nel mistero. Il servizio sarebbe dovuto andare in onda ieri ma è stato rinviato per motivi sconosciuti.

L’uomo, oggi 54enne, aveva già rilasciato a L’Unione Sarda le prime considerazioni all’indomani dell’iscrizione nel registro degli indagati, dicendosi “sconvolto” per “un incubo” in cui era ripiombato all’improvviso dopo 30 anni.

La riapertura delle indagini sono state il risultato di una battaglia dei familiari fin dal momento del ritrovamento del cadavere, mai convinti si fosse trattato di un gesto volontario. In un primo momento, infatti, si indagò per omicidio, per poi chiudere il caso come suicidio.

La famiglia Murgia si è sempre opposta a questa tesi presentando una serie di indagini difensive per la riapertura delle indagini. Istanza respinta più volte. Il primo aprile scorso, poche settimane dopo la riapertura del nuovo fascicolo, sono stati trovati gli abiti ancora sigillati che Manuela indossava il giorno della morte. Custoditi in un magazzino dell’ospedale universitario e conservati dopo l’autopsia che era stata eseguita su incarico della Procura che parlava di una morte legata a una “precipitazione”, non escludendo quindi l’ipotesi di un suicidio.

