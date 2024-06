Il mistero dell’Infopoint senza risposte 

Dovrebbe fornire informazioni ma per il momento suscita solo perplessità. Da sette mesi una struttura in legno e vetro costata 26 mila euro occupa una porzione di piazza Mameli, ingresso sud di Lanusei. Dovrebbe essere l’Infopoint, utile ai turisti per orientarsi a Lanusei in occasione di grandi manifestazioni. Tuttavia è chiuso e tale rimarrà anche per l’evento principe della stagione di Lanusei, la Fiera delle ciliegie. Una faccenda curiosa al punto che nei giorni scorsi è stata oggetto di un’interrogazione in Consiglio comunale da parte della minoranza. «Sarà operativo a luglio», ha affermato l’assessore al Turismo Francesca Loi. Non è chiaro al momento chi debba gestire l’Infopoint e neppure quali contenuti si proponga di fornire ai visitatori che di certo in migliaia sceglieranno luglio e agosto per trascorrere le vacanze a Lanusei. Non è stato possibile avere dall’assessore ulteriori notizie su modalità di gestione e date di apertura. (si. l.)

