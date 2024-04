Il mistero dell’incidente sulla statale 195 

L’auto non era rubata e il proprietario non avrebbe fornito elementi utili per risalire al conducente. Così per ora resta ancora avvolto nel mistero l’incidente avvenuto venerdì pomeriggio sulla strada statale 195, prima del ponte di Sa Scafa arrivando in città: una vettura, dopo aver abbattuto un palo della segnaletica, si è schiantata sul guardrail, ribaltandosi. Quando sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, il conducente e gli eventuali passeggeri, non c’erano. Spariti nel nulla.

Sono così iniziati gli accertamenti per ricostruire cosa fosse successo e chi ci fosse alla guida. Probabilmente aveva bevuto oppure non aveva la patente. Ovviamente per poter far scattare le contestazioni serve la certezza su chi fosse il conducente. Gli agenti della Municipale sono comunque vicini a far scattare i provvedimenti del caso.

RIPRODUZIONE RISERVATA