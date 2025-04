Il mistero delle tombe profanate 

Sono state profanate altre tombe per rubare oro e preziosi? Si è trattato di un episodio isolato? Oppure dietro c’è una finalità diversa da quella del furto? Queste le inquietanti domande a cui stanno cercando di dare una risposta gli investigatori della Squadra Mobile, al lavoro su quanto accaduto la scorsa settimana nel cimitero di San Michele. Per ora sono quattro le bare aperte: un lavoro da professionisti, perché dopo la rimozione della lastra in marmo, è stata buttata giù la parete di cemento, aperta la bara, danneggiandola, per poi risistemare la copertura nel tentativo di non far notare nulla. Le tombe profanate, distanti tra loro, appartengono tutte a defunti riconducibili a uno stesso nucleo familiare di cittadini bosniaci della comunità rom da tantissimi anni residenti nel Cagliaritano. «Facciamo un appello a tutti i sardi che hanno un loro caro sepolto nel cimitero di San Michele: verificate che non ci sia nulla di strano nella tomba. E in caso di sospetti rivolgetevi alle forze dell’ordine. Quanto accaduto a noi potrebbe essere successo anche ad altre persone», sottolinea Saltana Ahmetovic, rappresentante della comunità rom a Cagliari.

Il dolore

Anche ieri davanti all’ingresso del cimitero di San Michele erano presenti numerosi rom. La comunità è sotto choc: «Quanto accaduto è vergognoso. Lo devono sapere tutti perché i furti potrebbero essere stati commessi anche in passato. Per questo è giusto che i familiari dei defunti controllino molto bene le tombe dei loro cari», prosegue Ahmetovic. Accanto a lui c’è chi sta soffrendo per la profanazione delle bare. E molti non riescono a capacitarsi di quanto accaduto. «Siamo stati avvisati verso le 18 di sabato che avevano aperto la bara di mio padre», racconta uno dei giovani bosniaci. «Eppure la scoperta di quanto successo il personale del cimitero l’ha fatta di mattina. Perché siamo stati avvertiti con tutto questo ritardo?»

L’intoppo

L’allarme è scattato quando qualcuno ha notato una bara in parte fuori dal loculo, rimasto senza lastra di marmo. Quasi certamente chi ha pianificato il colpo all’interno del cimitero, dopo aver profanato tre bare si è trovato davanti a un intoppo: il gruppo (perché l’ipotesi degli inquirenti è che abbaino agito più persone) non è riuscito a rimettere nel loculo la bara, lasciando così le tracce del blitz. Una volta scoperto il furto, ogni famiglia rom ha verificato le tombe dei propri cari: in altri tre casi sono emersi segni di possibili azioni sulla lastra di marmo (c’è chi ha notato dei pezzi di cemento a terra). Così gli agenti delle volanti hanno verificato, con il personale del cimitero, che erano state profanate altre tre tombe. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Scientifica a caccia di tracce lasciate dai ladri. «Erano super attrezzati e specializzati. Se non si fosse incastrata una bara, probabilmente nessuno avrebbe mai scoperto questi furti. E chissà quanti altri ne sono stati commessi».

Le ipotesi

Dopo le denunce presentate da chi ha scoperto la profanazione delle tombe dei loro cari, gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato le indagini. Non ci potrà essere l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza, non presenti nel cimitero, e anche quelle dei privati – all’eterno – difficilmente potrebbero aver ripreso qualcosa di utile. C’è da capire se il blitz sia stato uno solo, mirato a colpire proprio quel gruppo di familiari, se ci siano stati altri furti (per questo verranno svolte delle verifiche mirate) o se ci possa essere dietro una ritorsione.

RIPRODUZIONE RISERVATA