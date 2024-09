Il mistero delle registrazioni scomparse 

I nastri scomparsi, citati durante il processo di Licurgo Floris e Salvatore Pirosu, sono sicuramente in cima all’elenco dei misteri che hanno sempre accompagnato il caso di Gisella Orrù. In particolare il nastro di una telefonata in un primo momento registrata e poi trascritta: non ci fu possibilità di confrontare la voce della donna che parlava con quella di una seconda telefonata giunta alla polizia municipale. Nella prima la donna spiegava ai carabinieri in che modo Gisella era stata coinvolta nella vicenda, la seconda invece cercava di indirizzare le indagini verso Licurgo Floris.

In tanti si sono poi chiesti se e quanto si è scavato nella morte della giovane di Perdaxius, suicida dopo una misteriosa visita di sconosciuti a seguito della quale scomparve il suo diario in cui la ragazzina riportava i dettagli delle sue giornate. E quanto si è indagato riguardo la fine di un pastore che venne ucciso la notte in cui scomparve Gisella? Fu una casualità o c’era un collegamento? Tra le domande rimaste senza risposta anche quella sul peso che venne dato a diverse testimonianze legate a chi uscì di scena durante il processo. Ad esempio quelle di chi vide, nelle ore immediatamente successive all’arresto di un uomo poi prosciolto dal caso, alcuni giovani che si introdussero e asportarono diversi bustoni di plastica colmi di oggetti vari e indumenti dall’alloggio, in un locale comunale, che l’uomo occupava abusivamente. La lista delle domande rimaste senza risposta è ancora lunghissima ma c’è una certezza: qualcuno conosce bene tutte le risposte. (s. p.)

