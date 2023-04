Il mistero della moto d’acqua abbandonata sulla spiaggia 

Il lungomare quartese continua a regalare soprese per la verità poco piacevoli. Dopo la comparsa del barchino arenato nella spiaggia di Margine Rosso nel tratto sotto la ringhiera, ecco adesso una moto d’acqua abbandonata nel tratto del Poetto, al termine della passeggiata pedonale e ciclabile all’altezza della fontana.

A notarla, proprio in riva al mare, sono stati alcuni frequentatori della spiaggia che hanno allertato il comando della Polizia locale. Non si sa come il mezzo sia finito lì né chi sia il proprietario.

Sta di fatto che il Comune ha subito predisposto un sopralluogo. «La Polizia locale andrà subito sul posto per cercare di risalire al proprietario della moto d’acqua, tramite magari il numero di telaio», fanno sapere. Conclusi gli accertamenti, qualora fosse possibile rintracciarlo, il proprietario del mezzo dovrà subito provvedere a portarlo via.

Più complicata la questione del barchino ormai arenato da mesi nella spiaggia di Margine Rosso. Era stato abbandonato lì da alcuni migranti, che poi erano andati via senza lasciare tracce. Da quel giorno si sta cercando di trovare una soluzione per rimuovere l’imbarcazione. Il Comune aveva subito dato la disponibilità al Demanio e alla Capitaneria per rimuovere il mezzo che però è ancora lì dove comincia anche a perdere pezzi.

