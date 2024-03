Il mistero della casa dipinta di bianco 

Abita e lavora in provincia di Vercelli, è proprietaria di una casa a Costa Rei (fu acquistata dai genitori nel 1978) e ama quell’angolo di Sardegna. Così ogni anno Alessia Romano, di professione insegnante, a Costa Rei ci trascorre l’estate e qualche weekend. Lei o i genitori, entrambi in pensione.

Pochi giorni fa, quando sono arrivati per trascorrere la settimana di Pasqua, la sorpresa: la casa di via dei Tulipani (ingresso sud della frazione turistica di Muravera) ha cambiato colore, da gialla a bianco con leggere sfumature di lillà. Senza che nessuno avesse mai chiesto nulla, anzi la casa era stata ritinteggiata di giallo lo scorso novembre.

La sorpresa

Alessia non ci vuole credere: «Mia madre era in lacrime e a mio padre stava per venire un colpo. La nostra casa è diventata bianca a nostra insaputa. In quel momento non sai cosa pensare, è tutto così surreale». Alessia è ancora in Piemonte, raggiungerà i genitori nei prossimi giorni: «Non appena hanno visto la casa di quel colore mi hanno chiamato, io ero sconcertata. Come prima cosa mio padre ha fatto un sopralluogo all’interno, per fortuna era tutto a posto. Poi si son guardati attorno, hanno provato a chiedere a qualche persona che transita da quelle parti, poche in questo periodo. Nessuno si è accorto di nulla».

La villetta è al piano terra e non dà direttamente sulla via dei Tulipani. Per accedervi si percorre un piccolo sentiero tra i giardini delle stesse villette, tutte di colore giallo. Incomprensibile, dunque, la tinteggiatura di bianco: «Ho pensato a mille cose – prosegue la proprietaria - ad un atto vandalico per esempio, ma è improbabile perché non è stato toccato nulla e poi la tinteggiatura è stata fatta con scrupolo. Ho quindi pensato ad una impresa edile che ha sbagliato indirizzo, e cioè ad un errore in buona fede. Se però di errore si tratta chiunque sia stato si faccia vivo e ponga rimedio, la casa va subito ritinteggiata di giallo». Tra l’altro «per il lavoro fatto sono entrati nel mio giardino, senza avere le chiavi né il permesso».

La denuncia

Difficile anche capire il momento esatto in cui è stata tinteggiata: «Sino a prima di Natale – dice ancora Romano – era gialla, qualcuno ci ha detto che era così sino a febbraio mentre un’altra persona ricorda di averla vista gialla anche il 2 marzo. In ogni caso è sconcertante che nessuno abbia visto nulla, non è un lavoro che si fa in un’ora. Chi sa qualcosa si faccia vivo». A scanso di equivoci i genitori di Alessia si sono recati in caserma, dai carabinieri: «Ci auguriamo che tutto si risolva presto, che si tratti di errore o no è fondamentale fare chiarezza anche per scacciare via i cattivi pensieri». E per riportare la casa ad un colore gradevole.