Il mistero della canottiera sparita e del borsellino a 150 metri dal corpo 

Si vive di attese. Quella per l’esito delle indagini sulle tracce biologiche rinvenute nei vestiti di Manuela Murgia. E quella per l’eventuale richiesta, da parte del procuratore aggiunto Guido Piani, titolare da trent’anni del fascicolo d’indagine sulla tragica morte della sedicenne nel canyon di Tuvixeddu, di una super-perizia che stabilisca com’è morta la ragazza (suicidio, avvenuto nel 1995, secondo il medico legale Francesco Paribello e l’anatomopatologo Giuseppe Santa Cruz, consulenti del pm) oppure omicidio, come ricostruito dal medico legale Roberto Demontis, incaricato dalla famiglia di Manuela Murgia, che ha rivisto documenti e immagini dell’esame autoptico. Ma aspettando questi due passaggi fondamentali per l’inchiesta, le indagini della Squadra Mobile vanno avanti tra rilettura degli atti di trent’anni fa, nuovi accertamenti, approfondimenti su elementi emersi all’epoca dei fatti e l’ascolto di testimoni, vecchi e nuovi. Per cercare di dare risposte ai tanti interrogativi che in questa vicenda non tornano.

Oggetti distanti

Tra i numerosi aspetti poco chiari, c’è quello dei due oggetti di Manuela Murgia ritrovati distanti dal corpo della ragazza. Il portamonete e un fazzolettino della ragazza, dopo la scoperta del cadavere, erano stati recuperati a circa 150 metri dal punto del canyon in cui era stata ritrovata morta la sedicenne. Come è possibile? Una lettura era stata quella del fatto che qualcuno, dopo essersi introdotto a Tuvixeddu, avrebbe potuto notare il corpo per poi appropriarsi del borsellino nella speranza di trovare dei soldi, gettandolo subito dopo. E il fazzoletto? Cosa ci faceva così distante dal cadavere? Insomma ricostruzioni che non hanno mai convinto la famiglia.

L’anomalia

Un altro aspetto misterioso è quello relativo alla canottiera di Manuela Murgia: non la indossava e non è mai stata ritrovata. Dove è finita? Nella ricostruzione fatta dal medico legale della famiglia, c’è una spiegazione: qualcuno avrebbe cercato di avere un rapporto sessuale «energico» con la sedicenne (lo confermerebbero delle tracce come emerge dalle foto dell’autopsia) poi respinto dalla giovane che nel rivestirsi avrebbe lasciato da qualche parte (in un’auto?) la canottiera. E nell’allontanarsi potrebbe essere stata investita e uccisa: l’assassino – o gli assassini – come ipotizzato nella ricostruzione del medico legale (ferite e lesioni sarebbero, secondo Demontis, compatibili con l’impatto contro una vettura) avrebbe poi portato il corpo fino al canyon. E nel trasportare il cadavere potrebbero anche essere caduti borsellino e fazzoletto.

Il denaro

Nella vicenda della scomparsa di Manuela Murgia, c’è inoltre un altro aspetto inquietante: quello relativo ai soldi. Non solo il denaro che la madre e una sorella hanno ritrovato perché volato via da una plafoniera, per una raffica di vento, una decina di giorni prima della scomparsa della sedicenne. Un fatto raccontato dai familiari molti anni dopo perché sotto choc nei giorni del ritrovamento della figlia ma anche per timore: in quegli anni nel quartiere di San Michele i gruppi criminali facevano paura, e i genitori avevano a cuore gli altri tre figli da crescere. Ma oltre al mistero delle 100mila lire volate via dal lampadario, c’è anche quello relativo ai risparmi che la ragazza conservava dietro la cornice di un quadretto nella sua stanza: il giorno in cui è uscita non c’erano più. Doveva dei soldi a qualcuno? O ne custodiva per altri?

Le auto

Altro tassello – uno dei tanti – in questa vicenda è quella delle auto. Chi guidava il 4 febbraio 1995 (giorno della scomparsa di Manuela) il veicolo blu metallizzato su cui era salita la ragazza come raccontato da una vicina? E ancora: l’unico indagato, l’ex fidanzato della 16enne, Enrico Astero, il giorno del ritrovamento del corpo della giovane ha portato la propria auto a lavare da un conoscente che lavorava in autolavaggio, perché i due (come raccontato dallo stesso amico) la sera prima erano andati a mangiare una pizza e poi a divertirsi in una notte brava? E come facevano i genitori di Astero – come riportato in un articolo de L’Unione Sarda dell’epoca – a dire che Manuela aveva avuto una discussione con la madre (dettaglio riferito proprio da Astero) se l’ex fidanzato e la sedicenne non si vedevano da due settimane?

La verità

Ci sono altre numerose domande senza risposte. Troppe, soprattutto per i familiari che non incolpano nessuno. Chiedono la verità. E che si trovi il colpevole se dovesse emergere davvero che quel dannano 4 febbraio 1995 la loro amata Manuela è stata uccisa.

