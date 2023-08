Il mistero del progetto bloccato 

Stanco di attendere le lungaggini burocratiche legate alle autorizzazioni per realizzare un punto di ristorazione nel lungomare, dopo due anni, denuncia il comune. L'imprenditore Corrado Martinelli tramite i suoi avvocati ha inoltrato una querela-denuncia dove chiede alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari di «voler penalmente procedere per i reati che riterrà sussistenti a seguito di indagini preliminari nei confronti dei responsabili amministrativi del Comune di Sant’Antioco».

Il progetto

Nel dettaglio, Corrado Martinelli, cuoco molto conosciuto nel territorio anche per essere stato l’unico ad aver realizzato un hotel a Maladroxia dopo il 2000, punta a vedere riconosciuto «il presunto atto illegittimo compiuto ai danni della mia società con un comportamento esasperante e che fino ad oggi mi ha cagionato un danno di oltre 25 mila euro. Avevo parlato con il sindaco Ignazio Locci, con il vice sindaco Francesco Garau e con l’allora consigliere delegato Pasquale Renna manifestando l’intenzione di realizzare un ristorante bar nel lungomare Cristoforo Colombo - dice Martinelli - trovando il loro apprezzamento per l’iniziativa. Presento quindi l’istanza allo sportello unico a luglio 2021, un dettagliato progetto con veranda esterna stagionale in area demaniale e per la realizzazione di un pontile galleggiante con il pavimento trasparente per consentire alla clientela di vedere il fondo del mare: poi comincia l’odissea».

Nessuna risposta

A seguito della presentazione della pratica, nonché dai pareri espressi dalle amministrazioni coinvolte in sede di conferenza di servizi il 25 agosto 2021 con termine il 24 settembre 2021, «ad oggi - si legge nella denuncia redatta dall’avvocato Salvatore Cincotti - non risulta concluso l’iter amministrativo. Questo, nonostante siano state assunte le determinazioni positive concordate fra le amministrazioni coinvolte nel procedimento».

Il Comune

«Siamo favorevoli ad ogni iniziativa imprenditoriale nel rispetto del nostro piano di utilizzo dei litorali e la sosteniamo con tutte le forze - dice il sindaco Ignazio Locci - per questo pensiamo che le funzioni amministrative sul demanio debbano tornare ai comuni». Corrado Martinelli e anche altri imprenditori del settore turistico si domandano come si concilia questa volontà politica con l’infinita attesa di una risposta che non arriva mai. «Si tratta di una pratica edilizia molto complessa - dice Locci - che è anche incappata in qualche parere negativo da parte di enti terzi rispetto al Comune. Anzi proprio ad essere precisi le pratiche in itinere sono almeno due di cui l’ultima recentissima. I nostri uffici operano con grande professionalità e sono attentissimi alle istanze delle imprese perché guardiamo tutti allo sviluppo dell’isola». Martinelli però non è d’accordo e sventola tre pec alle quali dal Comune, nessuno ha risposto.

