Il mistero del pozzo nuragico 

La terra, la storia, l'arte e la civiltà di un antico popolo, quello nuragico, anche ad Iglesias. È quanto afferma, Nicola Dessi, archeologo, e coordinatore scientifico presso il Parco archeologico Scerì e nel parco Archeologico Bosco Seleni.È stato individuato un sito, fra le montagne di Masua), sul quale per il momento si mantiene il massimo riserbo, in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai beni archeologici, che potrebbe essere oggetto di una importante campagna scavi.

L’archeologo

«Il sito e tutta l'area circostante sono di notevole importanza sotto il profilo archeologico e culturale – ha spiegato l’archeologo Nicola Dessi – ipotizziamo la presenza di un pozzo sacro, risalente all'età nuragica.una particolare struttura che nasce vicino ad una vena sorgiva. Un sito di notevole interesse per raccontare un territorio, quello di Iglesias, poco conosciuto, sotto questo aspetto. Un identikit di Iglesias diverso profilato secondo i connotati del suo paesaggio, della sua storia, della sua arte e della sua civiltà nuragica. Stiamo aspettando tutte le autorizzazioni da parte delle autorità preposte. Una volte, giunti tutti i nulla osta si potrà cominciare con le opere di pulizia dei luoghi e successivamente con la campagna scavi per riportare alla luce quest’area archeologica».

Il documentario

Iglesias, sotto il profilo archeologico, è stata al centro di un lungo ed interessante documentario dedicato alla città, girato da Nicola Dessi.Un viaggio affascinante e intrigante, in lingua sarda, fra i segreti del suo passato, per riscoprire una realtà ancora poco conosciuta, ma di notevole importanza sotto l'aspetto culturale e turistico. «Un viaggio nella Iglesias diversa – commenta Nicola Dessi – in lingua sarda, per raccontare una città che ha mantenuto il suo assetto medioevale senza rinunciare alla sua modernità. Secondo il mio punto di vista, è davvero una terra che può offrire tanto così ricca di storia, di cultura, e di un passato ancora da scoprire e valorizzare». Il viaggio “ Beni cun Megus”, comincia con una interessante visita guidata al cimitero monumentale, dove in compagnia di alcuni amici, l'archeologo spiega la ragione per la quale questo luogo è fra i più importanti d'Europa. Dal cimitero monumentale alla casa Rodriguez, alla storia delle Chiese, per finire nel cuore del centro storico.

I nuovi scenari

Per il momento il nome della località dove sono presenti importanti tracce del patrimonio archeologico iglesiente non è stato reso noto. In attesa dei permessi e della futura campagna di scavi nell'area individuata c’è il rischio che la zona venga presa di mira da tombaroli.

