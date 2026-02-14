Il mistero del liceo Asproni: resta chiuso 

Da una parte la battaglia contro il dimensionamento scolastico, dall’altra un edificio ristrutturato che resta chiuso. È il paradosso che ruota attorno al liceo classico Giorgio Asproni, uno degli istituti finiti nel piano di accorpamento con il liceo musicale Sebastiano Satta. Una scuola che difende la propria identità e autonomia, ma che oggi non riesce neppure a rientrare nella propria sede. I lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico con i fondi del Pnrr risultano ufficialmente conclusi il 22 ottobre 2025, e le ultime lavorazioni di piccola entità terminate il 22 dicembre. A Natale, dopo che l’impresa aveva annunciato la fine degli interventi la stessa Provincia di Nuoro, ha pubblicato l’“Avviso ai creditori – Avviso ad opponendum” che certifica formalmente la conclusione delle opere.

Dopo quasi due mesi, gli studenti sono ancora fuori dalle loro aule. Le lezioni proseguono nelle sedi distaccate, tra disagi logistici e una comunità scolastica che attende risposte. Perché? Contattato il presidente Giuseppe Ciccolini, aveva promesso un chiarimento, che non è ancora arrivato. Il documento ufficiale pubblicato dalla Provincia è l’unico atto finora comparso: un avviso tecnico rivolto a eventuali creditori dell’impresa, non una comunicazione sulla riapertura dell’edificio. Intanto, appena due giorni prima della tempesta di vento che ha colpito la città, dentro l’istituto erano ancora presenti operai. Segno che la fine lavori annunciata a dicembre, nei fatti, non coincide con la piena fruibilità della struttura.

«Rifiniture e pulizie»

A parlare è il dirigente scolastico Antonio Fadda. «La situazione è più lunga di quella che sembrava. Ci sono ancora rifiniture, tinteggiature e piccole sistemazioni. Poi bisogna procedere con la pulizia. Ci stiamo già occupando del riposizionamento degli arredi». Anche il cortile necessita di interventi: «È ancora in quelle condizioni, l’ho visto anch’io. Va ripulito. Credo che sarà sistemato prima dell’ingresso dei ragazzi». L’obiettivo indicato è metà marzo. Ma al momento non esiste una data ufficiale di rientro.

Identità da difendere

La vicenda assume un peso politico ancora maggiore alla luce del dimensionamento scolastico. L’Asproni è tra le scuole coinvolte nel riassetto imposto dal commissario del Governo, che ne prevede l’accorpamento al Satta. Una scelta contestata da docenti, studenti e famiglie, Regione e sindacati e la stessa Provincia, che rivendicano storia e autonomia del Classico nuorese.

Ma mentre si combatte contro tagli e fusioni, l’edificio ristrutturato resta chiuso. Un corto circuito che alimenta malumori: da un lato la scuola chiede di restare centrale nel panorama cittadino, dall’altro non riesce a garantire il rientro nella propria sede nonostante la fine lavori formalmente annunciata alla vigilia di Natale. E così, a metà febbraio, gli studenti del Classico continuano ad aspettare di tornare nella loro casa.

