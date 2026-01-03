Il mistero del dna maschile 

Se il profilo genetico maschile, un pelo, trovato nella busta che conteneva gli stivaletti di Manuela Murgia non è riconducibile all’ex fidanzato, Enrico Astero, oggi 54enne, indagato con l’accusa di omicidio volontario della giovane, allora di chi è? Una risposta a questa domanda, nel mistero che da trent’anni avvolge la morte della sedicenne avvenuta nel canyon della necropoli di Tuvixeddu il 5 febbraio 1995, potrebbe arrivare dalla richiesta di ulteriori comparazioni genetiche estese alle persone che hanno avuto contatti con la ragazza negli ultimi giorni della sua vita. «Una richiesta», evidenzia l’avvocato Bachisio Mele che assiste i familiari della giovane insieme alle legali Giulia Lai e Maria Filomena Marras, «che potremmo avanzare in occasione della discussione degli esiti della perizia il 29 gennaio, nell’udienza di incidente probatorio». Ma dalle 278 pagine del documento dei Ris di Cagliari emerge anche un altro particolare: la rottura della cinta sarebbe compatibile con una compressione de corpo della ragazza e non sarebbe stata tagliata o rotta.

L’attesa

La perizia, firmata dal colonnelli Marco Palanca e Andrea Berti, oltre che del brigadiere Maurizio Tatti e dal maresciallo Gavino Pira, è stata chiesta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Giorgio Altieri, per far luce su quanto accaduto oramai quasi trentuno anni fa, dopo la riapertura della indagini sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Guido Pani. Uno degli elementi di maggior interesse, emerso dal lungo lavoro di analisi da parte dei Ris, è che viene escluso, senza alcun tentennamento, che le tracce biologiche possano essere in qualsiasi modo ricondotte all’indagato. Nella perizia dei militari del Reparto investigazioni scientifiche, coordinati dai colonnelli Berti e Palanca, sono state individuate 89 tracce biologiche, compresi 49 tra peli e capelli, tutte esaminate e comparate. E il profilo maschile trovato non è riconducibile ad Astero. «Una traccia maschile», aggiunge l’avvocato Mele, «c’è. Non è dell’indagato. Ma potrebbe appartenere a qualcuno che orbitava intorno a Manuela negli ultimi giorni della sua vita. E chissà che possano arrivare anche delle conferme ad alcune contraddizioni già emerse durante queste indagini». Anche perché, come ricorda il legale, «ci potrebbero essere degli elementi sottoposti a segreto».

La famiglia

Dalla pagina Fb “Giustizia per Manuela Murgia”, i familiari ricordano di «non aver mai formulato accuse nei confronti di alcuno e che le indagini sono condotte esclusivamente dall’autorità giudiziaria. Una singola perizia, isolatamente considerata, non è mai sufficiente a esaurire il complesso di un’indagine. E se la Procura ritenesse opportuno disporre una seconda perizia medico-legale, finalizzata a un ulteriore approfondimento delle cause che hanno determinato la morte di Manuela, come famiglia esprimiamo sin d’ora la nostra piena disponibilità e condivisione».

La cintura

Nella perizia si ribadisce inoltre che tutte le altre tracce sono da ricondurre alla stessa Manuela Murgia a parte di una femminile, di un profilo ancora da identificare. Sempre i Ris hanno confermato che gran parte dei reperti vegetali trovati nei vestiti della 16enne sono presenti nell’area di Tuvixeddu, così come il materiale roccioso e il terriccio recuperato sugli abiti. A parte però un frammento piccolissimo di gomma (forse proveniente da uno pneumatico). E, ulteriore novità, la rottura della cinta – sempre secondo la perizia – sarebbe compatibile con la caduta e non con una rottura dolosa da trascinamento del corpo, come ipotizzato nella ricostruzione fatta dal medico legale Roberto Demontis, incaricato dalla famiglia della ragazza, a seguito di un rapporto sessuale energico e del successivo investimento della sedicenne con un’auto.

