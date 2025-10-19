VaiOnline
Il caso.
20 ottobre 2025 alle 00:15

Il mistero del canyon: il pm Pani da 30 anni va a caccia della verità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel suo ufficio al terzo piano del Palazzo di Giustizia, ultima stanza del corridoio della Procura, l’aggiunto Guido Pani conserva una foto in bianco e nero, incorniciata “a giorno”. È vecchia di trent’anni e la vedono tutti quelli che entrano nella sua stanza, alle spalle della sua scrivania. È stata nel febbraio 1995, poche ore dopo l’ennesimo sopralluogo a Tuvixeddu dov’era stato trovato il corpo di Manuela Murgia. Si vedono sei persone che avanzano a piedi: il primo è il titolare dell’indagine, Guido Pani, per l’appunto, con accanto l’allora responsabile della sezione omicidi della Questura, l’ispettore Sergio Suergiu. Poi si vedono il vicecapo della Mobile dell’epoca, Andrea Fanti, con la dirigente Maria Rosaria Maiorino. Chiudono il medico legale Francesco Paribello con un giovanissimo Roberto Demontis. L’indagine per la morte della ragazza era stata appena aperta con l’ipotesi di omicidio e, da quel giorno, ogni volta che ci sono stati elementi nuovi, il pm Pani ha sempre chiesto al Gip di riprendere in mano il fascicolo, ordinando alla polizia di approfondire ogni nuova pista. L’esperto magistrato non parla con nessuno, com’è d’obbligo, ma la sensazione è che senza punti certi l’indagine sia ancora lontana dall’essere chiusa. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Schianto fatale, muore un ventenne

Nicola Atzori di Ghilarza è stato sbalzato fuori dall’auto, finita contro un albero 
Valeria Pinna
Fasi

Emigrati, il congresso finisce nel caos

Scrutinio infinito per il voto sulla presidenza, alla fine vince Mossa ma è polemica 
Cristina Cossu
La tragedia

Assalto al pullman dei tifosi, un morto

Pietre e mattoni contro i sostenitori del Pistoia basket: la vittima è un autista 
Parigi

Colpo al Louvre, panico tra i visitatori

Una banda di ladri incappucciati porta via il tesoro di Napoleone 