Il mistero del bimbo trovato nel taxi 

Si è accomodato su un taxi insieme a un bambino di quattro anni. In stato confusionale, ha quasi perso i sensi, senza riuscire più a dire una parola. Sono stati momenti concitati quelli che si sono vissuti all’aeroporto di Elmas: i soccorsi all’uomo – un 40enne inglese, arrivato poco prima con un volo proveniente da Londra – accompagnato in ospedale dopo una prima visita nella guardia medica dello scalo aeroportuale, e la preoccupazione per il bambino che non risultava fosse arrivato in aereo con l’uomo. Sono stati gli agenti della Polizia di frontiera a svolgere tutti gli accertamenti e a svelare il mistero: il bambino era stato accompagnato in aeroporto dalla madre e affidato al padre perché trascorresse qualche giorno con lui. La donna è così tornata a prendere il piccolo mentre il quarantenne è stato ricoverato al Santissima Trinità con una febbre altissima. Ora sta meglio: le sue condizioni non sono preoccupanti e dovrebbe essere dimesso a breve.

L’apprensione

È accaduto tutto venerdì notte, davanti all’aeroporto di Elmas. L’allarme è scattato quanto l’uomo, insieme al bambino, sono saliti su un taxi. Il quarantenne ha fatto in tempo a dire al conducente la destinazione. Poi si è accasciato sul sedile posteriore. Non è riuscito più a dire niente a causa di un malore. Immediata la segnalazione al personale medico presente nello scalo Mameli. L’uomo aveva una febbre altissima e si è temuto potesse avere una grave infezione. È intervenuto il 118 per il trasporto in ospedale. Intanto il bambino, in lacrime, è stato preso in consegna dai poliziotti.

La ricerca

Mentre il quarantenne è stato ricoverato al Santissima Trinità (si è poi accertato che non aveva alcuna infezione e grazie alle cure dei medici, le sue condizioni sono migliorate già dal giorno successivo), gli agenti della Polizia di frontiera in servizio all’aeroporto si sono attivati per capire chi fosse quel bambino. Inizialmente, dai documenti, non sembrava esserci alcun rapporto di parentela tra l’uomo e il piccolo. Il quarantenne, come ricostruito dagli agenti, era arrivato poco prima a Cagliari con un volo da Londra. Viaggiava da solo dunque non c’era traccia del bambino che non aveva alcun documento d’identità. Le ipotesi si sprecano e i poliziotti lavorano senza perdere tempo per capire chi possa essere il piccolo.

La madre

Ci vuole quasi un’ora per risalire all’identità del bambino e alla madre, contattata telefonicamente. È lei a spiegare di aver portato il figlio in aeroporto per affidarlo, nella zona degli arrivi, al padre – ex compagno della donna – arrivato da Londra per trascorrere il weekend a Cagliari con il figlio. La mamma ha così raggiunto nuovamente lo scalo aeroportuale di Elmas per riabbracciare il bambino, spaventato per quanto accaduto, e portarlo a casa. Con il passare delle ore è rientrata anche la preoccupazione per le condizioni del quarantenne. Lo stato febbrile è diminuito in pochi giorni e l’uomo potrebbe essere dimesso già nella giornata di oggi. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA