Il mistero dei progetti spariti e ricomparsi 

Il Comune di Arbus apre il nuovo anno con un piccolo (si fa per dire) miracolo nel settore dei lavori pubblici: 16 progetti del valore di oltre due milioni e mezzo di euro, fondi rimasti nel cassetto a partire dal 2016 e relativi a opere in alcuni casi sparite persino dallo stesso Piano triennale e ricomparse con l’arrivo in Municipio di una squadra di architetti, ingegneri e geometri. «Non possiamo nascondere – dice il sindaco, Paolo Salis – che questi lavori viaggino in ritardo, ma la ripartenza è certa. Il territorio, dal centro abitato alla Costa Verde fino ai siti ex minerari di Ingurtosu e Montevecchio, sarà un cantiere aperto». Critica la minoranza che, pur condividendo la bontà del programma, in Consiglio comunale si è astenuta. E il capogruppo di minoranza, Michele Schirru, commenta: «Comunque, scomparsi e ricomparsi, prima o dopo, stiamo parlando di opere indispensabili per la crescita e valorizzazione del nostro patrimonio».

Il ritardo

Sono due gli atti che hanno riacceso i riflettori sulla questione: una discussione in Aula e una determina dell’ufficio tecnico di distribuzione degli incarichi di lavori neo assunti. La prima interessa il progetto da 800mila euro per la messa in sicurezza del costone franoso che si affaccia sul mare di Porto Palma, di fatto la prima opere nell’elenco tra quelle scomparse, finanziata nel 2016. «Il ritardo – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Pani – è dovuto all’assegnazione del progetto che supera il costo di 500 mila euro e pertanto richiede una centrale di committenza che Arbus non ha. Per rimediare abbiamo stipulato una convenzione con Villacidro». Una scelta che non ha convinto il consigliere di minoranza, Gianni Lussu che sull’argomento aveva presentato un’interrogazione. «Affidarci – incalza Lussu – all’esterno comporta nuove lungaggini. Si sarebbe dovuto accelerare per essere autonomi. E poi resta da capire come mai ci sono opere importanti che da anni aspettano di vedere la luce e che abbiamo sollecitato. Improvvisamente sparite e poi ricomparse nel Piano delle opere annuali 2025. Un pasticcio o cos’altro?». Telegrafica la riposta di Pani: «Errore degli uffici, magari perchè progetti simili».

La rinascita

Le 16 opere assegnate dal responsabile dell’Ufficio tecnico toccano diversi settori. Progetti che hanno coinvolto tre amministrazioni guidate da altrettanti sindaci – Antonello Ecca, Andrea Concas, Paolo Salis – e anche da un commissario, Francesco Cicero. «Nel tempo – ricorda Salis – la platea dei cantieri è stata in affanno soprattutto per carenza di personale. Sono fiducioso sul recupero del tempo perso, anche se non nascondo che il percorso potrebbe rivelarsi più ampio. Mai tempi certi quando c’è di messo la burocrazia». Fra le opere in lista d’attesa ci sono il palazzo del Municipio di piazza Immacolata, il Montegranatico, la viabilità che da sola assorbe 900mila euro, gli impianti sportivi, l’accesso nei siti d’interesse comunitario, come Piscinas, la bonifica del sito inquinato Bruncu Is Crobus, finanziato nel 2018.

RIPRODUZIONE RISERVATA