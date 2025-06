Il mistero dei messaggi cancellati 

Il telefonino di Danilo Cancedda, la guardia giurata di 40 anni trovata senza vita quattro mesi fa fa tra gli alberi di Santa Gilla, era già stato sottoposto ad accertamenti nei giorni successivi il rinvenimento del corpo, ma nelle prossime settimane potrebbe nuovamente finire al centro di accertamenti da parte degli investigatori della Procura. Questo perché la famiglia, nel corso di un lungo servizio nella trasmissione “Chi l’ha visto?” di Rai 3, ha sollevato dubbi su una conversazione Whatsapp ormai cancellata, risalente al 13 febbraio scorso, proprio il giorno del misterioso suicidio. Una chat con messaggi effimeri che si cancellano automaticamente nel giro di 24 ore.

L’inchiesta

La questione del telefonino è sulla scrivania della sostituta procuratrice Diana Lecca, il pubblico ministero che subito dopo la scoperta del corpo del vigilante ha avviato le indagini con l’ipotesi di «istigazione al suicidio». Per il momento nessuno degli accertamenti effettuati dalla Procura avrebbe confermato elementi con una rilevanza penale, ma ci sono ancora degli aspetti da approfondire. I familiari della guardia giurata hanno sollevato dubbi sulla cintura di sicurezza che sarebbe stata tagliata dal sedile posteriore dell’auto di Danilo Cancedda e poi usata per togliersi la vita. In più la mamma, Daniela, ha fatto presente che i piedi toccavano terra e che, nei pantaloni della divisa da lavoro, parevano esserci delle impronte. Tutti elementi che dovranno essere ora valutati dalla Procura. Nel frattempo i parenti del vigilante si sono rivolti all’avvocato Mauro Trogu, per seguire da vicino l’evoluzione delle indagini.

I messaggi effimeri

Ma la parte da chiarire che appare centrale, almeno in questo momento, è capire con chi il 40enne stesse conversando il 14 febbraio, poche ore prima di essere trovato senza vita nella vegetazione tra il parcheggio del centro commerciale e lo stagno di Santa Gilla. I testi sono scomparsi perché era stata attivata l’opzione dei “messaggi effimeri” che portano all’eliminazione spontanea della conversazione dopo le 24 ore, ma il numero dell’interlocutore pare essere ancora attivo. La madre e la sorella – che detto anche a “Chi l’ha visto?” – avrebbero provato più volte a chiamare, ma senza risposta. Nel frattempo, dal sito “Verità e giustizia per Danilo – La voce di una madre”, sia la madre che gli altri parenti più stretti continuano a sollevare dubbi sulla vicenda. «Non si è suicidato», insistono, «qualcuno sa cos’è accaduto e non parla». Ora bisognerà attendere qualche giorno per capire se la pm Lecca ordinerà nuovi accertamenti tecnici.

