Il mistero dei basoli avanzati dopo i lavori 

Piano piano da via San Paolo spariranno anche quelli che ancora restano. Andranno a finire in un altra area di servizio del Comune in attesa di essere riposizionati con gli ultimi lavori in via Roma e piazza Matteotti. Il Comune sta iniziando a “smontare” quel cantiere provvisorio allestito proprio in via San Paolo che negli ultimi tre anni ha conservato (e custodito) le pietre storiche ottocentesche di via Roma, tutelate anche dalla Soprintendenza. Prima tolte, per consentire il rifacimento di tutti i sottoservizi, poi numerati e infine risistemati per la fase finale della pavimentazione della nuova sede stradale.

Quelli che ancora si vedono in via San Paolo sono, detto brutalmente, un “avanzo”, cioè in più rispetto a quelli utilizzati per la riqualificazione della piazza sul mare. Nessun allarme, niente di strano, nulla che l’amministrazione non sapesse già prima di iniziare i lavori: era infatti previsto che non sarebbero stati riutilizzati tutti in questa fase dei lavori, ma in un’altra successiva.I lavori in via Roma, infatti, non sono finiti: nei prossimi mesi arriveranno quelli della metro, e i basoli saranno utilizzati in piazza Matteotti, e più avanti gli altri (sicuramente più leggeri e rapidi) dello stesso Comune che deve realizzare alcune rotatorie. ( ma. mad. )

