Il mistero degli specchi scomparsi 

Spariscono gli specchi parabolici dalle strade cittadine. Erano stati sistemati per rendere più sicuri gli incroci dove la visibilità è ridotta, ma continuano a scomparire non si sa perché né come.

Succede ad esempio in via Vittorio Emanuele e poi in piazza IV Novembre e all’incrocio tra via Mercadante e via Gramsci. Soprattutto in quest’ultima intersezione, l’importanza dello specchio era notevole perché in via Gramsci automobilisti incivili parcheggiano proprio a ridosso dell’incrocio togliendo la visibilità con il rischio altissimo di incidenti.

Cosa accade agli specchi non è dato sapersi. Qualcuno ipotizza che siano stati anche rubati, per farne cosa non si sa. Un po’ lo stesso destino dei dissuasori sistemati per delimitare il passaggio per i pedoni spariti in gran parte delle strade dove erano stati messi.

È il caso ad esempio di via Garibaldi e di via XX Settembre. In quest’ultimo caso il responsabile era stato anche scoperto e multato per danno all’arredo urbano. In via Garibaldi e in piazza Santa Maria invece i dissuasori erano stati divelti per poter parcheggiare a bordo strada. Lo stesso che accade anche nel secondo tratto di via Porcu, dove il percorso pedonale è un parcheggio improvvisato.

