Il marito reo confesso dell’omicidio era in carcere quando il telefonino della moglie uccisa, Francesca Deidda, si è acceso per 7 ore e mezza: era il settembre scorso, in territorio di Assemini. Un mistero per gli investigatori. Igor Sollai aveva detto di aver buttato nelle acque dello stagno di Santa Gilla sia il portatile, sia l’arma del delitto, durante la confessione fiume in carcere. Chi ha riacceso l’apparecchio? È ancora in possesso di qualcuno? Domande per ora senza risposta.

