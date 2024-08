Il misterioso furto di un barboncino 

La notizia che mai si sarebbe aspettato di ricevere, arriva nell’ultimo giorno di ferie. Alessandro Calvino, dentista cagliaritano, è in vacanza fuori dall’Isola quando il cellulare squilla per informarlo che il suo amato barboncino toy red, George, è sparito. Non scappato, ma portato via da qualcuno, e scomparso nel nulla.

Il racconto

«Prima di partire per le ferie ho lasciato i miei due cani, entrambi barboncini toy a due dog sitter», racconta Calvino. «Eravamo tranquilli quando all’improvviso è accaduto quello che mai pensavamo potesse succedere». Le due ragazze – così hanno riferito – erano a passeggio con i cagnolini nella zona di Sant’Andrea, tra via mar Baltico e via Mare del Nord, quando si è avvicinato un ragazzo che ha cominciato ad accarezzare George. «All’improvviso», ha riferito l’avvocato di una loro, Davide Mereu, «mi ha aggredito e dopo avermi rubato il portafoglio ha tirato il guinzaglio e ha preso il cane con sé». Poi sarebbe salito su uno scooter e sarebbe scappato via a tutta velocità il mio cane, senza lasciare tracce». Un racconto tutto da verificare. Anche perché guidare lo scooter e tenere un cane contemporaneamente sembra essere complicato.

In attesa di sporgere denuncia, Calvino ha lanciato un appello sui social: «Chiediamo a chiunque veda il cane di chiamarci subito al numero 3484925901. Sono pronto a offrire una lauta ricompensa a chiunque mi riporti il mio George. È un cane molto affettuoso e spero di ritrovarlo quanto prima, anche perché viveva in simbiosi con l’altro cane, che adesso è disorientato».Tantissime persone hanno condiviso l’appello di Calvino per ritrovare il suo cane ma sino a tarda notte nessuna segnalazione si è rivelata attendibile.

L’appello

George ha il microchip e l’allerta è rivolta soprattutto ai veterinari: qualora fosse portato negli ambulatori un barboncino toy red somigliante a George, controllino il chip per accertarsi che non si tratti del cane rubato.Tornato dalle vacanze, Calvino provvederà subito ad andare dai carabinieri per sporgere denuncia.

Via Mar Baltico in questo periodo estivo non è una zona isolata per via della presenza di tantissime persone e di tanti turisti che hanno preso casa. Qualcuno potrebbe avere visto qualcosa o potrebbe avere preso il numero di targa dello scooter che si è dileguato in tutta fretta dalla lottizzazione. Purtroppo non sono infrequenti nel territorio quartese i furti dei cani di razza. Non solo barboncini, che in questo periodo sono di moda e, quindi, molto ricercati soprattutto per poterli poi rivendere ad alte cifre, ma anche di cani da caccia.Un fenomeno che si era intensificato qualche anno fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA