«Il Mister subito cittadino onorario»  

«Claudio Ranieri cittadino onorario di Cagliari». È una voce unanime quella che si solleva - neanche tanto sottovoce - tra i banchi del Consiglio comunale di palazzo Bacaredda a Cagliari. Il primo a depositare la mozione, ieri mattina, è stato il consigliere della Lega, Andrea Piras, che «impegna il sindaco, Paolo Truzzu e la Giunta a valutare il conferimento della cittadinanza onoraria a mister Ranieri».

Una proposta che arriva sulla scia dell’entusiasmo dei tifosi rossoblù che si sono fidati (era fine dicembre, quando si parlava di playout e tutto sembrava perso) e affidati all’esperienza di Ranieri. «L’affetto della città fin dalle stagioni 1988-1991 è stato ampiamente manifestato nell’ultimo scorcio di questa stagione. Così come l’attaccamento e l’amore del mister a Cagliari che ha sempre considerato come una sua seconda casa», afferma Piras.

Subito dopo, anche i consiglieri Progressisti Matteo Massa, primo firmatario, Marco Bonucci, Francesca Ghirra e Anna Puddu hanno depositato un’interpellanza, sempre per il conferimento della cittadinanza onoraria al mister, ma «aperta alle firme di tutte e tutti. L'ordine dei cofirmatari potrà essere modificato e concordato una volta raccolte le sottoscrizioni», spiega Matteo Massa.

«L'entusiasmo collettivo creato dalla recentissima promozione in serie A, che i tifosi e i calciatori riconoscono unanimemente merito principale del tecnico, ha determinato un sentimento di gratitudine e un legame di concittadinanza tra Claudio Ranieri e le cagliaritane e i cagliaritani. La richiesta alla tifoseria, al termine della finale dei play-off vinta dal Cagliari a Bari, di applaudire la squadra avversaria, ne delinea anche una caratura morale e sportiva degna di riconoscimento», si legge nell’istanza firmata dai Progressisti.

La squadra al Comune

«Sono d’accordissimo con i consiglieri, hanno anticipato le intenzioni mie e del sindaco. Appena possibile la metterò all’ordine del giorno e spero, ma non ho dubbi a crederlo, venga condivisa da tutto il Consiglio. Ma ci auguriamo anche di poter ospitare presto tutta la squadra e il mister a palazzo Bacaredda», aggiunge il presidente del Consiglio, Edoardo Tocco.

La festa

Ma la festa non è ancora finita. Ieri sera squadra, mister e società hanno celebrato la promozione con le proprie famiglie in un ristorante sul lungomare Poetto. «Prima che iniziassero i playoff ho fatto un fioretto: se conquistiamo la promozione offro la cena a tutti», spiega Alberto Melis, titolare dell’Antica Cagliari, che ieri ha organizzato un party super blindato per i suoi beniamini. «Le promesse si fanno e si mantengono e io sono strafelice. Domenica ho guardato la partita a casa, al triplice fischio sono andato a festeggiare in piazza Yenne. Ho sperato fino all’ultimo nel gol della vittoria, dopo lo scudetto del Cagliari questa è una delle imprese più eclatanti, una delle soddisfazioni più grandi per un intero popolo».

L’attore cagliaritano Jacopo Cullin, supertifoso, ha invece guardato la partita da solo a casa sua. «Sul divano rigorosamente con la maglia rossoblù e super concentrato», sorride dopo il trionfo, «ero convintissimo avrebbero segnato: tutto quello che fa Ranieri sa di magia, quindi non ho mai dubitato. E poi se devo essere sincero, ho sperato il gol arrivasse nei minuti di recupero, è più bello e poi mi sono ritrovato a urlare di gioia da solo contro la tv», confessa Cullin.

«Da bambino non ho conosciuto nient’altro che il Cagliari», ammette con le lacrime agli occhi l’avvocato cagliaritano Gianluigi Giuliano, «l’ho guardata con mia moglie. All’inizio non avevo grandi speranze: l’unica cosa che ho pensato è che il gol arrivasse all’ultimo momento e quando ho visto entrare Pavoletti mi sono detto questa volta ci riusciamo. Sono ancora emozionato, ho pianto, ho urlato». E racconta: «L’ho vissuta in contemporanea con mio figlio che vive a Bologna. Mia figlia, invece, era a Bari per il weekend: ha fatto finta di non essere sarda, ma mi ha mandato il video per farmi vedere il silenzio che è calato lì alla fine della partita».

