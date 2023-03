Il mister: «Gli ho dato solo uno scappellotto, poi i genitori mi hanno aggredito come belve» 

«Gli ho dato solo uno scappellotto e poi i genitori dei ragazzi della Lanteri mi hanno aggredito come belve». Così Riccardo Bruno, mister (sospeso) dell’Ozierese, commenta quanto accaduto domenica poco dopo la sua espulsione nella partita dei giovanissimi under 15. «Il loro allenatore mi ha provocato e io, sbagliando, l’ho colpito. Poi lui si è buttato facendo scena». Bruno nega di aver criticato l’arbitra per tutto il match e di aver insultato i presenti una volta uscito dal campo. «È falso. Sono stato massacrato da una ventina di persone con pugni e calci anche quando ero a terra». Salvato, dichiara, da un’altra persona ha poi sporto denuncia contro ignoti alla polizia di Stato ed è finito al pronto soccorso. «Dove mi hanno dato dieci giorni di cure e mi hanno dimesso ieri mattina. Mi fa male dappertutto e porto ancora il collare».

Si pente del gesto compiuto contro Alessio Carta, tecnico avversario: «Ho chiesto scusa alla Lanteri. Ai miei ragazzi dirò invece che il calcio sta diventando problematico a causa dei genitori». Adesso aspetta le decisioni del giudice sportivo e spera di riappacificarsi con il collega. «Non voglio essere condannato a vita per quest’episodio. Ho ancora un futuro calcistico, pensi che sono appena stato a Coverciano”.(e.fl.)

