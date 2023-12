Il mirto nei cocktail degli americani 

Dalla raccolta delle bacche, tradizione secolare che si ripete tra la fine di novembre e i primi di dicembre, alle fasi di lavorazione del liquore che più di tutti evoca i profumi della Sardegna. Un liquore dal carattere antico che ben si presta a essere declinato nei cocktail.

Tradizione e futuro

La storia e le qualità del mirto della Sardegna sono ancora poco conosciute negli Stati Uniti. Un vuoto che andrà colmato, in un mercato peraltro storico per un altro prodotto d’eccellenza dell’Isola: il pecorino romano Dop. Mercoledì scorso, a San Francisco, si è tenuto il primo “Mirto Day”, un seminario e una cena al ristorante Montesacro, nato otto anni fa in California, con tre sedi nella Costa Ovest e una a Brooklyn, New York. L’evento, in collaborazione con i produttori di Bresca Dorada, è stato diviso in due parti: la prima con un seminario per la stampa americana e addetti ai lavori del food and beverage; la seconda con una cena aperta al pubblico. Paolo Melis, di Bresca Dorada, e il fondatore di Montesacro Gianluca Legrottaglie, hanno raccontato i metodi di produzione del mirto, dalla raccolta delle bacche (che avviene ancora perlopiù manualmente e conta sull’aiuto delle comunità locali in ogni parte della regione) alla pulitura, alla macerazione, al filtraggio, secondo una ricetta nata per rispecchiare il più possibile l’integrità degli aromi.

Il fascino dell’Isola

Tante le domande dei giornalisti della stampa specializzata e delle persone ai tavoli, in particolare sulla forza evocatrice del liquore dai sentori del paesaggio mediterraneo, l’aroma delle turgide bacche violacee di queste piante selvatiche che crescono, dalla costa all’entroterra, accanto al lentisco, al corbezzolo, al cisto. Profumi che vengono esaltati e accompagnati dalla ricetta con cui viene prodotto il liquore. A Jacopo Rosito e Matteo Atzori, il primo general manager e mixologist, e il secondo direttore della carta dei vini di Montesacro, è stata affidata la parte dedicata alla duttilità del mirto sardo e degli abbinamenti inusuali, nel pre e dopo cena.

RIPRODUZIONE RISERVATA