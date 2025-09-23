VaiOnline
Il punto.
24 settembre 2025 alle 00:37

Il mirino si sposta ora verso l’Inter 

La Coppa Italia alle spalle, i giocatori del Cagliari si ritroveranno questa mattina al “Crai Sport Center” per preparare la gara di campionato con l’Inter, in programma sabato, sempre alla Domus, a partire dalle 20.45.

Sotto osservazione Zappa, uscito ieri nel finale del primo tempo per un fastidio al retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni sono tutte da valutare, è inevitabilmente in forte dubbio per la gara con con i nerazzurri. Sta provando a forzare nella speranza di aggregarsi al gruppo entro la rifinitura di venerdì, invece, Luvumbo. Ha già saltato le sfide con Parma e Lecce, oltre a quella di Coppa. Nella peggiore delle ipotesi, l’angolano si metterà a disposizione di Pisacane per la trasferta di Udine. Sulla via del recupero anche il giovane difensore Pintus. Tempi un po’ più lunghi, invece, per il portiere Radunovic.

Pure Mina, Folorunsho e Obert non erano stati convocati per la partita col Frosinone, ma nel loro caso era più un riposo precauzionale per gestire i carichi di lavoro dopo gli ultimi impegni ravvicinati. Già oggi si alleneranno regolarmente insieme ai compagni e - presumibilmente - faranno tutti e tre parte dell’undici titolare anti-Biscione. Oggi nuova seduta al mattino per la squadra mentre per l’allenatore si sta avvicinando il momento delle scelte.

