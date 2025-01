Il miraggio della Sassari-Olbia 

Ultimi 500 metri nel Lotto 4 (asfalto, segnaletica e guard rail da sistemare) e poi la nuova Olbia-Sassari sarà pronta. I lavori del ponte del Rio Mannu (tratto Berchidda Oschiri) sono praticamente ultimati. È un momento storico per i territori a ridosso della Quattro corsie. L’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu e Anas avevano parlato di chiusura del cantiere dell’impresa Vitali, entro il 31 dicembre 2024, invece bisognerà aspettare qualche altra settimana, ma l’obiettivo è finalmente dietro l’angolo. Va ricordato che la posa della prima pietra della Ss 729 è del giugno 2012, allora venne indicato come termine ultimo per la consegna della strada il 2016. Invece di quattro anni ce ne sono voluti dodici. Anzi, dodici anni per la transitabilità, perché il completamento dell’opera (svincoli, eliminazione degli incroci a raso e attivazione dei pannelli elettronici) richiederà altri mesi di lavoro. Ma quello che conta è poter percorrere gli ottanta chilometri della Ss 729 senza restringimenti e deviazioni. E ci siamo.

Il viadotto

L’opera che sta richiedendo più tempo del previsto è il viadotto sul rio Mannu, composto da tre ponti. L’intero Lotto 4 (una decina di chilometri in tutto) è costato oltre cento milioni di euro. Anas ha anche affidato un importante intervento accessorio, l’installazione di dispositivi ad alta tecnologia lungo tutto il tracciato della Quattro corsie. Saranno attivati 16 pannelli elettronici, 42 punti di video sorveglianza e 4 stazioni meteo, importo del progetto quasi sette milioni di euro. In previsione c’è anche l’attivazione dell'impianto di controllo della velocità. L’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, ha dichiarato: «C’è un rapporto di stretta collaborazione con Anas e i risultati stanno arrivando». Piu ha visitato più volte i cantieri della Ss 729 con i dirigenti della Struttura territoriale Sardegna di Anas. Anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva classificato come obiettivo prioritario la conclusione dei lavori della Olbia Sassari. Esattamente un anno fa si è temuto un nuovo lungo stop nei cantieri per una valutazione di impatto ambientale, ma il blocco è stato scongiurato.

La rivoluzione

Per tutti i centri che hanno un accesso diretto sulla Ss 729 la rivoluzione è già iniziata da tempo con benefici apprezzabili. Comunità come quelle di Berchidda, Monti, Tula, per citare solo alcuni dei paesi interessati, stanno vivendo una nuova fase con una inversione di tendenza allo spopolamento. La saturazione del mercato degli affitti delle abitazioni a Olbia ha aperto un nuovo capitolo nella storia di questi centri che ora possono raggiungere la città gallurese in pochi minuti.

