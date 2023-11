Il miracolo di Sanchez: è premier  

Madrid. Il leader socialista Pedro Sanchez torna a essere il presidente del governo di Spagna. In meno di sei mesi è riuscito a compiere una sorta di “miracolo politico”: dopo il flop di maggio alle amministrative, la sua carriera politica sembrava al tramonto. Ora invece è di nuovo alla Moncloa, confermandosi il punto di riferimento della sinistra europea. Guiderà un Paese profondamente spaccato, scosso da forti proteste di piazza, spesso violente. Un ampio settore della società spagnola non gli perdona di aver concesso l’amnistia agli indipendentisti catalani in cambio dei loro voti. Teme che questo sia il primo passo verso la fine dell’unità nazionale.

Sanchez, invece, pensa il contrario: per lui l’accordo rafforza «la convivenza e gli interessi della Spagna» e fa nascere un governo progressista, un “muro” all’avanzata dell’estrema destra. Proprio le difficoltà della destra, con un Partito popolare (Pp) appiattito sulle tesi radicali di Vox, hanno aiutato il premier a ridurre le distanze con i partiti più piccoli. Se il Pp ha tentato di dialogare con alcuni di loro, Vox ha già presentato una proposta per metterli fuori legge. Per il leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo, il governo sarà «ostaggio dei catalanisti» e annuncia ricorsi a Bruxelles su presunte violazioni del diritto Ue.

