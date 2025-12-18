VaiOnline
Solidarietà.
19 dicembre 2025 alle 00:36

Il “Miracolo di Natale” si è ripetuto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Miracolo di Natale ha compiuto 29 anni: ieri migliaia di pacchi regali per i più bisognosi sono stati sistemati nella scalinata di Bonaria. Un enorme gesto di solidarietà per le circa 1.600 famiglie in difficoltà, aiutate dalla Chiesa di Cagliari tramite il Centro di assistenza della Caritas.

«I miracoli sono tanti», le parole dell’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, nella presentazione dell’iniziativa. «Di fronte alla vita, non diventiamo incuranti verso i più fragili. Poi, simbolicamente, si divide ciò che si ha insieme e lo si fa nel tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il responsabile degli Enti locali prova a fare chiarezza sulla sentenza della Consulta aprendo un nuovo fronte polemico

Aree idonee, ora è scontro tra i Comitati e Spanedda: «La lezione non è servita»

L’assessore: «La legge 20 resta in piedi» La replica: «Avete abbandonato la Pratobello» 
Lorenzo Piras
Direttori generali, oggi i colloqui ai candidati e forse entro l’anno le nomine. Truzzu (FdI): il Campo largo ha fallito

Sanità, l’interim non sarà breve

Todde: «Serve un cambio di passo che voglio governare» 
Roberto Murgia
La compagnia: tre milioni di passeggeri nel 2025, presto nuovi investimenti sulla flotta

Scoppia la pace nei cieli sardi Ma la continuità resta in bilico

Aeroitalia ritira il ricorso al Tar e pensa a un’intesa con Ita  Nel frattempo è impossibile volare a ridosso di Natale  
Luca Mascia
Bilancio

Entrate, 570 milioni già in cassa

Stato-Regione, prima tranche dell’accordo: sarà usata nella variazione di febbraio 
Torino

Sgomberato Askatasuna. «Atto fascista»

Petardi e bottiglie sugli agenti, che usano gli idranti. Piantedosi: segnale dallo Stato 
Garlasco

Inchiesta, ultimo atto Stasi a sorpresa in aula I Poggi: «È colpevole»

Battaglia legale attorno alla perizia sul dna trovato nelle unghie di Chiara 