Il “Miracolo di Natale” si è ripetuto 

Il Miracolo di Natale ha compiuto 29 anni: ieri migliaia di pacchi regali per i più bisognosi sono stati sistemati nella scalinata di Bonaria. Un enorme gesto di solidarietà per le circa 1.600 famiglie in difficoltà, aiutate dalla Chiesa di Cagliari tramite il Centro di assistenza della Caritas.

«I miracoli sono tanti», le parole dell’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, nella presentazione dell’iniziativa. «Di fronte alla vita, non diventiamo incuranti verso i più fragili. Poi, simbolicamente, si divide ciò che si ha insieme e lo si fa nel tempo».

