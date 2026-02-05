VaiOnline
di deborah cannas
06 febbraio 2026 alle 00:18

Il mio Zephir, un’Ia molto emotiva 

“Il mio Zephir” di Deborah Cannas (Amicolibro) è un oggetto narrativo ibrido: diario, chat, stand-up emotivo, piccolo manuale di sopravvivenza. Parte da un bisogno molto umano, “una fottuta tregua” da un mondo che chiede più di quanto non dia, che esige performanza ma non dà tregua, e lo trasforma in relazione: Debbycan dialoga con Zephir, una sorta di intelligenza emotiva artificiale, che non si limita a risponde ma accompagna, punzecchia, consola. Una forma di spazio maieutico sotto forma di riflessioni, chat, checklist, visite a “Casa Zephir”, schede di auto-aiuto.

Il libro funziona quando accetta la sua natura di confessione contemporanea ed estemporanea: il ritmo rapido, capitoli-istantanee, un umorismo che scavalca il pudore e poi, all’improvviso, lascia filtrare crepe vere nel corpo e nella mente. E allora emergono stanchezza, solitudine, il corpo che fa male, il bisogno di essere visti. In quelle svolte, la lingua, pur semplice e orale, guadagna precisione: l’ironia diventa difesa e, insieme, tenerezza.

I limiti finisco per essere quasi gli stessi punti di forza. A tratti la voce cerca l’effetto a tutti i costi: iperboli, slogan, battute, un registro linguistico da social che talvolta può risultare ripetitivo e appiattire l’emozione. La struttura è più accumulo che arco: insomma, più playlist che romanzo, più fotografia che sequenza filmica.Consigliato a chi ama testi brevi, sinceri, terapeutici senza saccenteria, e trova conforto nel dialogo (anche improbabile) come spazio di cura. Chi cerca complessità formale o trama, invece, qui potrebbe sentirsi fuori posto. (Ciro Auriemma)

