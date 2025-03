«Il mio Yuri, un bravo ragazzo amico di tutti» 

Sono i giorni del dolore, a Sestu. C’è una città intera, e non solo, che si stringe a una famiglia. Quella di Yuri Loi, che da domenica è diventato il figlio e l’amico di tutti, strappato prematuramente alla vita. Oggi, alle 15.30, i funerali nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, in piazza Paolo VI. Ma ieri la famiglia, in cimitero, era circondata dall’affetto di tutti. Un piccolo capannello di persone davanti al cancello chiuso, dove ogni tanto qualcuno arrivava a portare un abbraccio, spesso più forte di mille parole.

Il dolore della mamma

«Un bravo ragazzo, non era uno scalmanato, come ha detto qualcuno», dice da subito la mamma, Graziella Dessì, che parlava anche a nome del padre, Giancarlo Loi. Loro, che avrebbero dato tutto per fermare quell’istante maledetto, ora ci sono sempre per il loro bambino, per difenderlo. Sono girate voci cattive, diti puntati, pochi ma crudeli commenti contro un diciannovenne che non meritava di essere giudicato prima di qualsiasi perizia di legge, solo per aver voluto vivere troppo. «Era amico di tutti, solare, buono», continua la madre, «e noi abbiamo avuto tantissime manifestazioni d’affetto, per cui ringraziamo».

La sorella di Yuri, Rossella, aggiunge: «Noi come famiglia vogliamo ringraziare anche gli organizzatori della sfilata per aver annullato l’evento». La madre precisa, «non lo abbiamo chiesto, ma è un gesto che abbiamo apprezzato tanto».

La fidanzata

Seduta lì accanto, in auto e circondata dalle amiche, c’è Aurora Baldussi, la fidanzata; «Yuri era l’amore della mia vita, è stato il mio primo fidanzato», continua con la voce, rotta dal dolore. Anche lei ormai fa parte della famiglia. Una famiglia che ha già perso un’altra ragazza, Noemi, quasi 10 anni fa, una ferita ancora fresca. Ma che non si chiude nel dolore, anzi vuole e ha bisogno di tutto l’affetto possibile, e di ricambiare quanto ha già ricevuto. Perché davanti a questa tragedia si è fermata tutta Sestu. Presente a portare conforto anche Alessio Orrù, tra gli organizzatori del carnevale sestese con l’associazione Friends, e titolare di un’agenzia funebre, che si occuperà delle esequie; «questa tragedia ci ha travolto tutti», commenta; anche lui tra i primi, in quel tragico pomeriggio di domenica, a interrompere la festa che non poteva più essere tale. Un ragazzo impossibile da dimenticare Yuri.

Silenzio a scuola

Lo hanno ricordato anche nella sua scuola che aveva frequentato, l’Istituto Dionigi Scano di Monserrato, dove è stato osservato un minuto di silenzio, anche se da un anno aveva abbandonato gli studi. Per lui un pensiero dalla sindaca Paola Secci: «Esprimo vicinanza alla famiglia con affetto». Oggi, una folla è attesa alla chiesa di Nostra Signora delle Grazie, dove si tennero anche le esequie della cugina. Ma Yuri veniva ricordato anche in via Cagliari, quella strada dove secondo più di un residente si corre troppo. Specie nel tratto finale, a doppio senso, dove anche ieri qualcuno tentava sorpassi pericolosi. Proprio davanti a quel lampione dove altre mani gentili hanno deposto fiori, biglietti, e un distintivo dell’Alfa Romeo, omaggio a un ragazzo amante dei motori, e della vita.

