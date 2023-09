«Il mio viaggio in Vespa sino a Capo Nord»  

Dodici ore al giorno in sella a una Vespa con un’unica meta: Capo Nord, in Norvegia, il punto più estremo d’Europa. Un sogno diventato realtà dopo 40 anni. È l’impresa di Silvio Loddo, 61 anni di Monserrato, dipendente della Regione, partito il 1° giugno e arrivato a destinazione dopo 26 giorni. Diecimila chilometri senza mai prendere l’autostrada, attraversando Italia, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Svezia e Finlandia. Il primo sardo a riuscirci.

Il sogno di una vita

«Ho realizzato un sogno nato 40 anni fa, quando ho comprato la mia prima Vespa – racconta Silvio Loddo –. Inizialmente era solo un’idea, nel tempo è diventata un’esigenza, sempre più forte. Poi ho scoperto il Raid Tribe, organizzato da un club di Firenze, con destinazione Capo Nord e ho capito che era arrivato il momento». Solo strade secondarie, senza mai fare neanche un chilometro in autostrada. Silvio Loddo ha affrontato numerose difficoltà per realizzare il suo sogno, guidando anche per 17 ore di seguito.

«Ho avuto problemi di tutti i tipi, fare tutte strade secondarie a una media di 70 km/h con almeno 50 chili di carico, che in ogni curva mi sballottava da una parte all’altra, non è facile – spiega -. Pioggia, vento, freddo, siamo dovuti rimanere due giorni fermi a 30 chilometri da Capo Nord a causa di una forte bufera di neve che ha buttato fuori strada una roulotte. Le difficoltà sono tante. Io ho guidato senza sosta, sono caduto, mi sono fatto male, ho avuto problemi al motore, non sempre siamo riusciti a trovare da mangiare ».

L’emozione

Un viaggio che cambia la vita. «L’emozione la sento ancora addosso e sono passati tre mesi. Ha a che fare con la profondità interiore, con i sogni che si realizzano, i sogni di quando eravamo bambini. “La riuscita di un’impresa è proporzionale allo sforzo che è costata”, ha scritto qualcuno. Ecco vi assicuro che è costata parecchio ma l’emozione è unica, difficile da descrivere». E svela: « Ho ricevuto tanto supporto e carica da parte di amici, parenti ma anche sconosciuti ».

Percorso a ostacoli

Un’esperienza indimenticabile. «Siamo partiti in 40 ma sono riuscite ad arrivare a Capo Nord solo 25 di noi. Quando passavamo nelle strade era uno spettacolo, tutti ci fermavano per farci le foto, è stato davvero emozionate». Sacrifici, tenac ia, pazienza, sangue freddo, ambizione e una forte determinazione: «Bisogna avere un forte spirito di adattamento, abbiamo dormito ovunque, in tenda e sotto le stelle, col maltempo siamo riusciti ad alloggiare in qualche locanda – prosegue -. Spesso non avevamo segnale e restavamo senza internet, ho fatto quattro giorni senza linea ed è stato drammatico, non potevo fare niente. Poi c’è la stanchezza: fare 12 ore in sella alla Vespa tutti i giorni, per una media di 350 chilometri al giorno, spacca la schiena».

Anche il post viaggio è stato meraviglioso: «Da quando sono rientrato non ho ancora smesso di festeggiare. Capo Nord rimane un sogno di tutti i motociclisti, forse perché oltre c’è solo il Mare Artico e il Polo Nord. Fare 10mila km vuol dire arrivare alla meta e basta, non ho visitato nessuna città, non ne ho avuto il tempo». I sogni si realizzano così.

