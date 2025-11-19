VaiOnline
Sinnai
20 novembre 2025 alle 00:34

«Il mio trekking nei boschi nordici» 

Domani, alle 18 nella biblioteca comunale verrà ospitato il secondo appuntamento del nuovo ciclo di “Incontri di montagna”, la rassegna tematica ideata da Marco Mura (runner escursionista) e Amos Cardia (della Sardinia Biking). Si tratta di un progetto finalizzato alla divulgazione di avventure e imprese sportive a contatto con la natura, e per proporre il tema della valorizzazione del territorio e della tutela ambientale.

Ospite della serata, Alberto Murgia (22 anni). Nella scorsa stagione il giovane villacidrese aveva raccontato il suo viaggio in bicicletta dal suo paese a Capo Nord. Domani, rievocherà la sua prima avventura collegata all’Interrail, un biglietto ferroviario che consente di viaggiare sulla maggior parte treni in Europa e che lo ha portato a esplorare in totale autonomia i boschi norvegesi. (r. s.)

