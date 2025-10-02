«Il mio trampolino di lancio rossoblù» 

Cagliari e Udinese sono state due delle principali tappe della carriera di Simone Pepe, assieme alla Juventus. «Cagliari è stato il mio trampolino di lancio», ricorda il doppio ex a “Il Cagliari in Diretta” su Videolina e Radiolina. «Ho cambiato ruolo, con Giampaolo: da lì ho iniziato la carriera da esterno che mi ha portato all’Udinese, alla Juventus e in Nazionale. Mi hanno aiutato tanto López e Conti, che è stato come un fratello maggiore».

La stagione è quella 2006-2007, con 3 gol in 36 presenze. «Spiccano la salvezza e la vittoria con la Roma, bei ricordi. C’era anche l’opzione di restare, ma l’Udinese fece uno sforzo in più per riportarmi lì. A Cagliari ho fatto solo un anno, ma è come se fossi rimasto molto di più per come sono rimasto legato». Simone Pepe ora fa l’agente: «Mi piaceva da quando giocavo, che già vedevo un sacco di partite in televisione. È una cosa che sento mia: aiutare i ragazzi è quasi una missione, perché scelgano la strada giusta e siano professionisti. Ho iniziato coi giovani, uno dei primi ha appena giocato alla Unipol Domus da avversario: Filippo Grosso, figlio di Fabio». Sulla gara di domenica a Udine: «Sarà complicata per il Cagliari, ma Pisacane è partito bene».

