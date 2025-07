«Il mio sogno viaggia su un’auto in miniatura» 

Quando un divertimento adolescenziale si trasforma in una professione apprezzata e conosciuta a livello mondiale. È la storia di Mattia Puliga, trentottenne di Iglesias che, partendo dalle macchinine con cui giocava da bambino, ha raggiunto importanti traguardi. «Mio padre è sempre stato un grande collezionista di modellini di automobili e il mio passatempo preferito era quello di smontarli e rimontarli in ogni loro componente». Quel gioco, che spesso gli procurava i rimbrotti del genitore, è poi diventato il suo lavoro: i modelli in miniatura personalizzati, che realizza in pezzi unici, vengono ordinati e acquistati da ogni parte del mondo dalle case automobilistiche, da piloti professionisti o da privati che, gli uni per ricordare importanti vittorie sportive e gli altri per questioni semplicemente affettive, desiderano avere una riproduzione fedele della loro auto.

Il dettaglio

La particolarità che rende unica l’intuizione imprenditoriale di Mattia è proprio questa: «I miei lavori non sono fatti in serie, ma vengono realizzati secondo le indicazioni dei committenti e, se me lo dovessero richiedere, potrei riprodurre anche il numero della targa originale, particolari oggetti presenti nell’abitacolo o eventuali ammaccature sulla carrozzeria». Tale è la meticolosità che Mattia, per esempio, ricerca il codice colore di fabbrica originale per verniciare le sue creazioni e realizza personalmente, attraverso l’utilizzo di microfrese, stucchi bicomponenti e altra attrezzatura di precisione, tutti gli accessori che non fanno parte del modello base o del kit di montaggio. Ci sono voluti anni di ricerche, studi e tanta costanza affinché l’idea, nata quasi per caso, prendesse forma fino a varcare i confini dell’Isola. «L’anno della svolta è stato il 2019 quando, tramite una pubblicazione sui social dei miei lavori, un importante team mi commissionò la realizzazione di una sua auto da corsa che aveva appena vinto il campionato di formula 2». Da allora il progetto di Mattia ha conosciuto una crescita che tuttora non sembra rallentare e il suo nome così come il suo logo, “One of one models”, sono conosciuti in tutto il mondo. Tanto che la sua perizia e precisione nella riproduzione di modelli in miniatura, ha sconfinato dal campo automobilistico. «L’anno scorso ho avuto il grandissimo onore di realizzare per la D-Orbit, una importante azienda che lavora nel settore delle ricerche aerospaziali, la riproduzione in scala di due loro satelliti che sono stati donati al presidente dell’agenzia spaziale europea, Josef Aschbacher, e al ministro dello Sviluppo economico, Adolfo Urso».

Insieme

La più grande soddisfazione di Mattia e della sua compagna di vita e di lavoro Eleonora Mele è anche quella di avere portato il nome della Sardegna in giro per il mondo: «Sono partito da un gioco di bambino e una cameretta che è divenuta il mio laboratorio, fino a realizzare una grande realtà e dimostrare che si possono raggiungere i propri obiettivi anche partendo da una piccola città come Iglesias a bordo di un modellino d’auto».

RIPRODUZIONE RISERVATA