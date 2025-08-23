«Il mio sogno? Fare il cinema» 

Nessuna improvvisata, stavolta non ci sono le amiche o una mamma dietro l’iscrizione - imprevista - al concorso di bellezza, come invece molto di frequente capita di sentire dire alle giovani aspiranti modelle che calcano (per caso, ovviamente) le passerelle. «No no, mi sono iscritta consapevolmente».

Non è la timidezza la cifra di Serena Caredda, 21enne di Senorbì che pochi giorni fa a Iglesias ha conquistato i giurati e vinto il concorso Miss Universo Sardegna. «Spero di essere all’altezza», il suo primo commento a caldo. Non ci sarebbe da meravigliarsi, nel caso: frequenta questo mondo da tempo, ha esordito che aveva appena 14 anni e nel curriculum ha altri successi più o meno simili. Ha la famiglia dietro («i miei genitori sono felici per me»), è diplomata, sognava di ballare e ha un obiettivo: «Girare il mondo. E fare il cinema».

Partendo dalla sua Senorbì.

«Sì».

Serena, perché si è iscritta al concorso?

«Me lo hanno chiesto e mi sono detta: perché no? Mi sono messa in gioco. Fare nuove esperienze mi piace. Me lo hanno proposto le organizzatrici dell’evento, che cercavano nuove ragazze e mi hanno notata su Instagram».

Non è una ragazza timida, par di capire.

«Inizialmente lo ero, poi frequentando questo mondo ho iniziato a sentirmi più sicura».

Dunque non è una esordiente, anche se ha 21 anni.

«Faccio le sfilate da sette anni, ne avevo 14 quando ho iniziato. Fu casuale, mi notarono e mi proposero di iniziare. All’epoca sì, ero timida, e infatti nessuno avrebbe mai pensato avrei detto sì. Si trattava di un concorso di bellezza e talento. Facevo danza e balli latino americani, ero anche arrivata a una selezione nazionale di talenti e in quel caso ero arrivata terza come ragazza simpatia. Un anno dopo ho vinto il titolo di ragazza spettacolo: mi piace sempre fare qualcosa che possa rimanere impresso e in quel caso aveva proposto due balli con un cambio di abito. Nel 2022 ho vinto il titolo nazionale e da lì è cominciato tutto».

Era quello che sognava di diventare quando era bambina?

«Non mi aspettavo qualcosa del genere, volevo raggiungere un alto livello nelle danze latino americane. Poi sono stata catapultata in questo mondo».

I suoi genitori erano d’accordo?

«Sono contenti, se sono felice io lo sono loro. Ho anche una sorellina di 14 anni, sta cominciando. Fa qualche piccola sfilata. E io la incoraggio, a quell’età ero inesperta».

Moda, sfilate, scuola: di rado sono aspetti conciliabili. O no?

«Sono diplomata in Liceo musicale, poi ho vinto una borsa di studio e sono passata all’Accademia di recitazione. Anche lì ho ottenuto il diploma, nel marzo 2024. È stata un’esperienza importante, durata due anni, che mi ha consentito di conoscere Gabriele Muccino, Giancarlo Giannini, Ferzan Özpetek».

Pensa che il cinema possa essere il suo futuro?

«Sì, è la mia aspirazione».

E il fidanzato è contento?

«Sto benissimo da sola nella mia serenità».

Ora ci sono le finali nazionali. Cosa si aspetta?

«Vedremo. Vado in Puglia il 25 e se arrivo tra le prime 21 passo all’ultima fase in programma il 31».

Deve ringraziare qualcuno? O solo sé stessa?

«La mia famiglia di sicuro, mi sostiene da sempre. Alcune mie amiche carissime il cui supporto non manca mai. La mia agenzia di modelle, se sono arrivata qui è merito suo. E poi Cinzia e Alessia, le organizzatrici del concorso che ci hanno accompagnato con tanta professionalità».

Dove conta di arrivare?

«Vorrei girare il mondo. Per lavoro e divertimento. Devo ancora iniziare a farlo davvero, sinora ho fatto solo piccoli viaggetti di piacere».

