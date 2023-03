«Il mio secolo dedicato ai figli» 

Ama il minestrone con su casu ‘e fitta (formaggio in salamoia), quello, però, che ancora prepara lei. Dopo pranzo beve sempre il caffè accompagnato dai biscotti tipici di Fonni. Quando il tempo lo permette, va anche a fare la spesa. Teresa Loi, per tutti zia Teresina, ieri, accanto ai suoi sei figli, quattordici nipoti e tre pronipoti, ha festeggiato un secolo di vita.

In paese

Nata e cresciuta a Esterzili, penultima di nove figli, ha vissuto sempre una vita semplice e genuina, fatta di lavoro e sacrificio. «A quei tempi non c’era niente, ci davano la farina con la tessera, a casa eravamo in tanti e bisognava aiutare. Così a 10 anni non mi hanno mandato a scuola, ma a fare prima la balia e poi la serva a casa delle famiglie benestanti o delle maestre. Io sarei voluta andare in città, ma mio padre si era opposto, diceva che le brave ragazze non andavano via così».

Il matrimonio

Un giorno giovanotto del paese, rientrato in licenza dal fronte, ha chiesto la sua mano. «Io neanche lo conoscevo. Si chiamava Egidio, lo aveva detto a uno zio, era stato lui poi a dirlo a mio padre, che aveva acconsentito. Eravamo andati anche in Comune, un giorno, però, è sparito. Tutti pensavano fosse scappato, in realtà dopo lo hanno trovato morto in campagna».