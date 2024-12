«Il mio Sant’Efis in pasta di vetro» 

Centinaia di statuine e piccoli modellini raffiguranti santi e icone della Chiesa cattolica, ma anche della tradizione sarda. Molti realizzati solo per puro hobby, altri destinati ai clienti che ne fanno richiesta. Una passione che nasce soprattutto da una grande fede religiosa, ma anche da una mano artistica di altissimo livello. Monda Floris, 69enne di Pula, è la produttrice delle splendide realizzazioni in scala di tantissime figure religiose, ma non solo.

La storia

«È partito tutto nel 1994 con dei lavoretti fatti con il das - racconta la donna - Ho iniziato con piccole bambole e targhette per le case. Durante la pandemia nel 2020, ho iniziato a utilizzare anche la pasta di vetro. Da lì ho lavorato alla mia prima creazione importante: il cocchio di Sant’Efisio. Oltre alle raffigurazioni religiose, produco su richiesta anche bomboniere per qualunque evento, dai battesimi sino alle feste di laurea».

La passione

Una passione che poco a poco è diventato un hobby che riempie le giornate di Floris: «Inizialmente il processo di lavorazione era più lungo. Adesso ci metto molto meno tempo. Produco la pasta di vetro, e mi metto al lavoro. Al termine il prodotto finale mi deve piacere e soddisfare in tutto e per tutto. Se per caso il lavoro non mi piace, disfo e ricomincio da capo. Sono molto meticolosa, a volte anche pignola, mi piace raggiungere la perfezione sui lavori con la pasta di vetro».

Le mostre

Negli anni, insieme anche al marito, Nanni Piredda, anche lui appassionato di lavorazioni soprattutto con la ceramica, ha partecipato a mostre ed eventi in tutta la Provincia di Cagliari: «La passione è nata anche grazie a mio marito, che mi ha fatto entrare in questo splendido mondo. Spesso siamo stati invitati a partecipare per portare le nostre creazioni sotto gli occhi di tutti - ricorda - Ne abbiamo fatte tantissime negli alberghi, alcune al Forte Village e Is Molas, ma anche durante le sagre e piccole feste di paese».

Sotto il periodo natalizio Floris si dedica anche a qualche lavoretto a tema: «Sempre con la pasta di vetro, produco anche piccole illustrazioni a tema natalizio. Alberi di Natale, paesaggi innevati e qualche raffigurazione di casette ornate di decorazioni».

Una passione che rimane tale, senza ambire a qualcosa di particolare. Monda Floris parla della sua voglia di continuare, aspirando solo a rendere felici i suoi acquirenti abituali coltivando ciò che le piace fare: «Mi piace solo lavorare. Se dovessi guadagnare bene per ogni creazione, dovrei chiedere molto più di quanto ottengo. Spesso tendo anche a regalare qualcosa, come ad esempio le raffigurazioni di Sant’Efisio».

RIPRODUZIONE RISERVATA