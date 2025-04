«Il mio romanzo più cattivo» Carlo Lucarelli a Radiolina: «La vendetta non è la cura» 

«Non è facile raccontarlo perché un giallo è un libro ad incastri ed è difficile non fare anticipazioni», racconta il grande maestro del giallo italiano Carlo Lucarelli ospite questo pomeriggio alle 14.30 a Radiolina per una puntata di “Unione Cult” dedicata al suo nuovo lavoro “Almeno tu” (Einaudi) fresco di stampa.

«Sono partito da un’idea che avevo, una storia che volevo raccontare: quella di un uomo normale, potrei essere io, al quale succede una brutta cosa: perde una figlia, si fa delle strane idee e comincia ad agire in un certo modo. Inizia a convincersi che si deve vendicare e qui, nella mia mente, si sarebbe incastrato nei meccanismo del giallo. La mia tecnica di scrittore di thriller mi portava a pensare adesso succederà questo e poi questo sarà il colpo di scena. Però stavolta mentre scrivevo non sapevo più cosa sarebbe successo. Al di là del giallo c’erano cose molto più belle, per me più profonde e più dolorose che era meglio seguire».

Qual è il senso della vendetta?

«Per me il senso della vendetta è sempre sbagliato. Tutti i personaggi coinvolti in questa storia fanno cose sbagliate. La mia narrazione va avanti perché uno fa una cosa che non avrebbe dovuto fare. Personalmente mi capita spesso di sentire della rabbia enorme e di pensare io vorrei vendicarmi, anche se in riferimento a un fatto non accaduto a me. Ma è un sentimento sbagliato perché la vendetta non porta a niente. Probabilmente chi è stato colpito da qualcosa di ingiusto, una morte come nel caso del mio personaggio, forse nel cercare vendetta ricava una soddisfazione personale. Ma, attenzione, a livello di singole persone, di corpo sociale, di Paese, con la vendetta non risolviamo niente. Lo vediamo quello che succede. Dovremmo andare a monte, ragionare dal punto di vista culturale, cambiare le leggi, metterci a lavorare sulla prevenzione. Non ci sarebbe bisogno della vendetta».

Perdonare è difficile.

«Sicuramente sì. Più volte ho avuto a che fare con gruppi di vittime. Su tutte, le associazioni dei parenti delle vittime di Bologna della strage del 2 agosto e dei delitti della Uno bianca. E quando parli di perdono vedi che la gente inizia a tremare. E lo dico anche per me: di fronte a un grande torto no so se sarei in grado di perdonare. Certo, mi viene da pensare sempre che è meglio il perdono della vendetta e che tutto sommato è come nel giallo: ci sono situazioni che sono esplose e sono finite male, bisogna rimetterle a posto. Questo dovrebbe fare la società, mettere a posto le situazioni. E in questo il perdono aiuta sicuramente più della vendetta».

Nel libro c’è tutta la sofferenza di Vittorio, un padre che vede morire sua figlia. Quanto del suo essere genitore l’ha aiutato nel descrivere i sentimenti del protagonista e quanto Vittorio somiglia a quel padre che Alberto Sordi portò al cinema tramite il romanzo “Un borghese piccolo piccolo”?

«Ho un debito nei confronti del romanzo e del film che ho riletto e rivisto. Nell’ultimo periodo ho guardato tutti i film di vendetta, tre quarti sono veramente brutti: succede qualcosa a qualcuno che guarda caso era un ex agente della Cia e ammazza tutti. Ma “Un borghese piccolo piccolo”, sia nel libro che nel film, racconta una persona normale, non un uomo con i superpoteri. Si ritrova con un lutto enorme e una vendetta da compiere. La mia è una storia diversa, perché è diverso il personaggio ma è diversa anche l’epoca. Nelle pagine scritte da Vincenzo Cerami erano gli anni del posto fisso, il mio Vittorio vive i nostri anni con adolescenti diversi. Avere due bambine mi è servito. In genere scrivo di personaggi che non sono io. Il commissario De Luca non sono io, Grazia Negro nemmeno e neppure Coliandro. Sono persone che mi incuriosiscono molto, che scopro mentre scrivo, mi stupiscono. Stanno lì, sono determinati da un periodo storico, da un carattere, da un certo modo di fare le cose. In questo caso invece sono andato a rubare tra le cose mie. Avevo bisogno di andarci dentro. Credo sia il romanzo più cattivo che abbia mai scritto e per scriverlo avevo la necessità di stare male anche io. Non da osservatore, ma da protagonista. Allora sono andato a prendere quei piccoli sensi di colpa che un padre ha sempre. Me li sono rubati e li ho messi dentro. La cosa mi ha dato un fastidio bestiale».

Perché “Almeno tu”?

«Mi capita tante volte di sentire una canzone che mi fa capire qual è lo spirito del romanzo e avevo in mente prima l’idea di quest’uomo a cui succede questa tragedia, poi mentre pensavo ho sentito la canzone di Mia Martini. Ecco il mood del romanzo, mi sono detto ascoltando “Almeno tu nell’universo”».

RIPRODUZIONE RISERVATA