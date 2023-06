«Il mio reportage social sul degrado» 

Un cittadino, e non è il solo, ha deciso di pulire gli spazi pubblici attorno alla propria abitazione da rifiuti e cartacce. Altri, invece, sono attivi nelle denunce social: immortalano il degrado con il telefonino e lo pubblicano su Facebook, tra gli scatti anche il parco Arcobaleno, in viale Sant’Ignazio. Serramanna è ostaggio dei maleducati che si liberano di tutto: pacchetti di sigarette, sacchi pieni di alimentari e lattine, guanti in lattice e le ormai desuete mascherine anti Covid. Tutto per strada. Gli interventi messi in campo dall’amministrazione comunale non bastano più. «In questi giorni ho ripulito autonomamente le zone verdi vicino a casa mia. Lo prendo come hobby, mi rilassa e allo stesso tempo tengo pulita la zona vicino casa. Ciò che mi stupisce sempre invece é la quantità di plastica e cartacce che trovo. Purtroppo l’educazione civica non viene più insegnata, nemmeno in famiglia», è lo sfogo di Aldo Dessì, impiegato, amministratore del gruppo facebook “Sei di Serramanna se…”, al quale ha affidato il suo disappunto.

La mappa

Corso Repubblica (negli spazi alberati che circondano il campo Coppi lo sfalcio meccanico non è bastato a rimuovere le cartacce e la plastica), via Melis, via Is Argiddas, parco Arcobaleno: sono solo alcuni degli esempi. Un altro esempio di incuria è l’area pedonale della circonvallazione realizzata da Rfi nel quadro del raddoppio ferroviario, meta fissa per passeggiate e corse quotidiane. Aldo Dessì, sportivo e praticante del plogging, la pratica che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging: «Nelle uscite in solitaria o in compagnia porto con me i sacchetti per la raccolta dei rifiuti che rinveniamo e che riportiamo indietro pieni. Siamo all’assurdo, la gente butta di tutto: è bastato percorrere venti metri della circonvallazione, dove le persone vanno a passeggiare, per vedere lo schifo», dice Dessì del suo “reportage” sul degrado, con bottiglie e buste di plastica, lattine, resti di lavorazioni agricole e persino buste di concime e vaschette per seminare piantine agricole.

«Non ce l’ho, sia chiaro, con l’amministrazione che fa quello che può, ma contro l’inciviltà delle persone, che si liberano di tutto e lo gettano dappertutto, campagna compresa», dice Dessì che accende il faro anche sulla condotta di un market, che lascerebbe i rifiuti incustoditi, col risultato che una parte di questi si disperdono nelle vicinanze. «I bustoni spinti dal vento o presi di mira da animali invadono la strada. Mi è capitato di vedere centinaia di guanti in plastica di quelli usati nei reparti della frutta e verdura sparsi nel terreno e che ho puntualmente raccolto e avviato allo smaltimento», conclude Dessì. Dal sindaco Gabriele Littera nessun commento.

RIPRODUZIONE RISERVATA