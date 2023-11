«Il mio primo giorno da uomo libero» 

inviato

Burcei. La mattina seguente al rientro a casa è in realtà una notte prolungata, trascorsa quasi senza pause. «Ho dormito due ore». Beniamino Zuncheddu è seduto davanti al tavolo della sala da pranzo nella casa della sorella Augusta, a Burcei. Le quattro pareti e il paese che lo proteggeranno nei mesi a venire e, chissà, per un futuro che quest’uomo di 59 anni, provato da una detenzione ultra trentennale, si augura sia molto lungo. «Sono andato a letto alle 4 del mattino», rivela quando l’orologio batte le 9,30 e all’esterno il termometro supera di poco i 10 gradi.

Le emozioni

La giornata precedente è stata un’altalena di emozioni. L’annuncio della scarcerazione (la Corte d’appello di Roma dove si celebra il processo di revisione ha deciso di sospendere la pena), i parenti e amici che lo raggiungono davanti al carcere di Uta e lo portano via, l’arrivo festeggiato dal clamore dei clacson e dai tanti fuochi d’artificio fatti partire lungo la Provinciale al suo passaggio sull’auto, l’abbraccio dei concittadini, gli striscioni (“Beni torrau o fradi”, “Bentornato a casa Benny” e molti, molti altri), la fascia tricolore che gli è stata messa sulle spalle da Simone Monni perché «era considerato tra gli ultimi ed era giusto che per un giorno fosse il primo», ha spiegato il sindaco. E l’ex pastore, tornato in libertà dopo 32 anni e mezzo di ininterrotta detenzione, ha chiesto timido e imbarazzato «cosa devo dire?» prima di ringraziare tutti i presenti. Centinaia di persone che hanno voluto stringersi attorno a una persona che hanno sempre ritenuto innocente, incapace di compiere la strage che le è costata la condanna all’ergastolo (tre morti alle pendici del Serpeddì la sera dell’8 gennaio 1991 per problemi di sconfinamento del bestiame dei vicini di pascolo).

Il ritorno

Sceso dall’auto ha stretto mani, concesso abbracci e sorrisi, versato qualche lacrima e chiesto al primo cittadino «la residenza a Burcei», perché le radici non si dimenticano né si tagliano. Poi il passaggio in un agriturismo con i parenti più stretti, il parroco e lo stesso sindaco sino alle 2, la scherzosa proposta di andare in discoteca («andiamo andiamo», la sua risposta sorridente), quindi il rientro a casa prima di andare a letto due ore dopo restando sdraiato poco di più. Infine ieri mattina il nuovo inizio. Le decine di telefonate ininterrotte; le visite in casa, il giro tra le strade del paese, i saluti dei vecchi amici, degli anziani, dei giovani e dei giovanissimi, che aspettavano il suo ritorno.

«Cosa farò adesso? Non lo so», spiega, «spero solo che adesso esca la verità e mi assolvano». Tutto il resto si vedrà dopo.

