«Il mio preferito? Paul McCartney» 

Altro che “Sposerò Simon Le Bon”. Senza nulla togliere al frontman dei Duran Duran, protagonista indiretto del famoso film del 1986 del cui cast faceva parte, Gianmarco Tognazzi quando si è trattato di portare in scena un grande della musica inglese ha scelto Paul McCartney. E i Beatles.

«Con Elvis Presley hanno cambiato la musica, avviando un percorso che ha poi coinvolto i Rolling Stones, i Beach Boys, i Doors, i Pink Floyd e i Queen, fino agli anni ‘80», sottolinea l’attore romano, che sabato (ore 20) a Nora darà voce e corpo a McCartney e a “quei quattro ragazzi di Liverpool” con lo spettacolo “Paul McCartney e i Beatles – Due leggende”, che inaugura l’edizione numero 43 del festival “La notte dei poeti” targato Cedac. «Si parla di Paul e dei Beatles partendo dall’autobiografia di McCartney, da me letta e interpretata, con un percorso musicale che ripropone gran parte dei loro brani più rappresentativi, riscoprendo i Beatles anche nell’aspetto sinfonico», aggiunge Tognazzi, che torna in Sardegna (col Duo Saverio Mercadante formato da Rocco Debernardis al clarinetto e Leo Binetti al pianoforte) come si torna a casa. «Sono troppo contento, lo faccio ogni volta che posso, qui sento un’energia divers», dice il figlio d’arte, che sull’Isola, a Porto Rotondo, ha trascorso le vacanze estive col papà Ugo e il resto della famiglia fino agli anni ‘90. Per non parlare della moglie (sarda di Sassari).

McCartney l’ha mai incontrato?

«No, ma andai al concerto al Colosseo vent’anni fa. Era il periodo che ne facevo duecento all’anno, Madonna, U2, Spandau Ballet, Bruce Springsteen, Simple Red, David Bowie, George Michael, Culture Club, un concerto dopo l’altro, e tantissimi italiani. Però Paul mi ha sempre fatto simpatia, anche da solista, e quando mi è stato proposto lo spettacolo ho pensato di poter dare il mio contributo nel tramandare le matrici che hanno cambiato il corso della storia della musica. Provengo da una famiglia di artisti, la consapevolezza è un obbligo: tramandare la memoria è importante, spesso se non è per l’omaggio una tantum di qualche illuminato questo non avviene, invece dovrebbe esse sistemico tramandare la cultura dei personaggi che hanno reso importante il proprio Paese».

Ha un brano preferito?

«È come chiedermi qual è la ricetta o il film di Ugo che preferisco: nei direi venti, da “Hey Jude” e “Yesterday”. Li ascoltavo che avevo 6 anni, quando ancora c’era la sfortuna, o la fortuna, che negli anni ‘70 qua c’era solo musica italiana e gli stranieri arrivavano con ritardo. La morte di John Lennon mi ha tolto e ci ha tolto, a tutti noi, la speranza della reunion, anche se forse è meglio che sia rimasta un sogno. Fenomenologie come quelle sui Beatles, comunque, non ce ne sono più state, se non in parte, per il discorso del dualismo con i Rolling Stones, quella dei Duran Duran e degli Spandau Ballet. E lo stesso vale per la musica italiana».

Un’eccezione?

«Forse, Lucio Corsi, che è l’unico esempio di ritorno un po’ al passato. Una volta a Roma c’erano Carmen Consoli, Alex Britti, Daniele Silvestri, Nicolò Fabi, i Tiromancino, un’epoca in cui ci si riaffacciava sul cantautorato di fine anni ‘60. Una cultura diversa di musica rispetto alla trap o al rap, che la gente schifava finché non è arrivata la trap».

Dopo Paul, di chi vorrebbe tramandare la memoria?

«Visto il successo di questo spettacolo, mi piacerebbe raccontare i Beatles dal punto di vista di John Lennon. Potrei fare uno spettacolo per ogni membro del gruppo, dunque anche su George Harrison e Ringo Starr, ma dato il dualismo tra Paul e John, sto su Lennon!».