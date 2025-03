«Il mio povero cane Argo avvelenato con la stricnina» 

Un boccone avvelenato è la causa della morte di Argo, un Border Collie di 7 anni che è stato trovato morto nel cortile di casa dalla sua padrona Noemi Mocci a Ussana. Uscendo per recarsi a lavoro la donna ha notato il corpo del cane e ha subito allertato il veterinario che le ha consigliato di recarsi all'Istituto zooprofilattico sperimentale di Elmas per l’esame tossicologico. Qui è arrivata la conferma: il cane è morto per avvelenamento da stricnina, sostanza vietata dalle ordinanze ministeriali.

«Argo viveva in simbiosi con me da sei anni, oggi provo un grande dolore e rabbia per quanto accaduto», racconta Mocci. Su suo incarico l’avvocata Astrid Bertelli ha presentato una denuncia in Procura. «Purtroppo – dichiara la legale – è evidente che le normative a tutela degli animali non potranno mai essere funzionali dinanzi alla crudeltà di certi “umani” che, senza scrupoli e senza necessità, compiono ancora azioni di questo tipo, anche all'interno di una proprietà privata».

L’avvelenamento per stricnina non sarebbe il primo caso a Ussana.

«Non so perché qualcuno potesse desiderare la morte di Argo», aggiunge Mocci: «È stato sicuramente un atto di pura crudeltà. Ho denunciato perché non deve più accadere che un cane venga maltrattato o ucciso come è successo ad Argo. Spero che chiunque sappia qualcosa voglia collaborare con le indagini e non scelga di stare in silenzio».

