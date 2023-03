«Il mio Pd, in pace ma combattivo» 

Anche Comandini guarda già alle elezioni del 2024: «La destra vince sfruttando la paura delle persone», dice nel primo discorso da segretario, «noi dovremo invece seminare speranza. Sono sicuro che sapremo ricostruire con la gente un rapporto di fiducia e alimentare nuove speranze». Ha in mente un Pd che «smette di inseguire i populisti e ritorna invece a essere popolare, tra la gente. Ne ho già parlato con Giuseppe, condividiamo l’idea di un partito itinerante, vicino a tutti i territori. Non dev’essere il Pd solo di Cagliari e di via Emilia».

Non a caso si rivolge a entrambi il videomessaggio della segretaria nazionale Elly Schlein, trasmesso in apertura dell’assemblea di Bitti (dopo il saluto del sindaco locale Giuseppe Ciccolini e del presidente dell’Anci Emiliano Deiana, altri due ex avversari dotati di fair play). «Piero, ti aspetta il compito di tenere insieme la nostra comunità e prepararla alle prossime Regionali», dice Schlein.

Da un lato Meloni ha accettato la vittoria altrui, rinunciando alla tentazione di contestarne la legittimità; dall’altra Comandini ha capito subito che non si governa un partito col 50 per cento più uno, e ha proposto al contendente la presidenza dell’assemblea regionale e una gestione sostanzialmente condivisa. È tutto da dimostrare che la concordia regga alle prove future (liste, candidature): ma per ora, la nuova era del Pd inizia all’insegna di un buon clima.

Le primarie potevano rappresentare la spaccatura definitiva, per un Pd sardo logorato da anni di faide. C’erano tutte le condizioni: le solite correnti contrapposte, una competizione all’ultimo voto vinta da Piero Comandini grazie al maggior numero di delegati nell’assemblea regionale (66 a 64), rispetto a Giuseppe Meloni che però il 26 febbraio aveva ottenuto più voti (18.581 contro 15.826). Se ieri invece a Bitti si è assistito a una specie di romanzo Harmony dell’unità ritrovata, con scambi incrociati di cortesie, è soprattutto merito dei due ex rivali.

Le primarie potevano rappresentare la spaccatura definitiva, per un Pd sardo logorato da anni di faide. C’erano tutte le condizioni: le solite correnti contrapposte, una competizione all’ultimo voto vinta da Piero Comandini grazie al maggior numero di delegati nell’assemblea regionale (66 a 64), rispetto a Giuseppe Meloni che però il 26 febbraio aveva ottenuto più voti (18.581 contro 15.826). Se ieri invece a Bitti si è assistito a una specie di romanzo Harmony dell’unità ritrovata, con scambi incrociati di cortesie, è soprattutto merito dei due ex rivali.

Da un lato Meloni ha accettato la vittoria altrui, rinunciando alla tentazione di contestarne la legittimità; dall’altra Comandini ha capito subito che non si governa un partito col 50 per cento più uno, e ha proposto al contendente la presidenza dell’assemblea regionale e una gestione sostanzialmente condivisa. È tutto da dimostrare che la concordia regga alle prove future (liste, candidature): ma per ora, la nuova era del Pd inizia all’insegna di un buon clima.

La leader nazionale

Non a caso si rivolge a entrambi il videomessaggio della segretaria nazionale Elly Schlein, trasmesso in apertura dell’assemblea di Bitti (dopo il saluto del sindaco locale Giuseppe Ciccolini e del presidente dell’Anci Emiliano Deiana, altri due ex avversari dotati di fair play). «Piero, ti aspetta il compito di tenere insieme la nostra comunità e prepararla alle prossime Regionali», dice Schlein.

Anche Comandini guarda già alle elezioni del 2024: «La destra vince sfruttando la paura delle persone», dice nel primo discorso da segretario, «noi dovremo invece seminare speranza. Sono sicuro che sapremo ricostruire con la gente un rapporto di fiducia e alimentare nuove speranze». Ha in mente un Pd che «smette di inseguire i populisti e ritorna invece a essere popolare, tra la gente. Ne ho già parlato con Giuseppe, condividiamo l’idea di un partito itinerante, vicino a tutti i territori. Non dev’essere il Pd solo di Cagliari e di via Emilia».

In questo senso, la scelta di convocare la prima assemblea a Bitti è emblematica, per sottolineare il sostegno convinto dei democratici al progetto dell’Einstein Telescope a Sos Enattos: «Un sostegno nato dall’intuizione della precedente Giunta di centrosinistra, con Francesco Pigliaru e Raffaele Paci», ricorda Comandini, che non nega gli errori della sua parte politica ma ne rivendica i risultati. Rivendica pure la sua origine socialista, ed è lo spunto per parlare delle correnti interne: «Non rinnego le mie radici, non chiedo a nessuno di rinnegare le proprie. Nel Pd ci sono molte sensibilità, io non le temo. C’è posto per tutti». Però, è la frecciata, «non amo le porte girevoli: difendo chi rimane anche nelle difficoltà, o quando non viene candidato».

Le altre voci

Oltre alla presidenza per Meloni, confermata dall’assemblea per acclamazione, il segretario sceglie come vice Maria Francesca Fantato, che si era originariamente candidata alla segreteria salvo poi ritirarsi e sostenere appunto Comandini. Il tesoriere sarà Mirko Vacca. «Dalle primarie sono emersi entusiasmi da non disperdere», spiega Meloni, «per questo ho accettato la proposta di una gestione unitaria. È tempo di unire, non di dividere, per mandare a casa una destra che crea precarietà e che in Sardegna ha distrutto la sanità e la continuità territoriale». Il consigliere regionale gallurese, inoltre, ripropone l’idea di «un Pd sardo federato con quello romano, ma autonomo». «Abbiamo aspettato tanto questo congresso – aggiungerà poi Fantato – e alle primarie hanno partecipato tante persone non iscritte al Pd, dicendoci che hanno una speranza in noi».

Le sfide future sono al centro degli interventi del capogruppo in Consiglio regionale Gianfranco Ganau, dei parlamentari Marco Meloni e Silvio Lai, dell'ex deputata Romina Mura; ma c’è spazio anche per i contributi di Chiara Pili, in rappresentanza dei Giovani democratici, e del vicepresidente del Consiglio comunale di Cagliari Matteo Lecis Cocco Ortu. L’importanza del progetto che riguarda Sos Enattos viene invece ribadita dallo spazio concesso a Samuele Resmini, portavoce di un gruppo di giovani fisici interessati all’Einstein Telescope.

Ora, dopo che l’assemblea ha nominato la direzione regionale, il primo compito di Comandini sarà completare la segreteria: «Conto di farlo al più presto», spiega al termine della riunione, «per poi iniziare subito gli incontri con le forze politiche con cui vogliamo costruire un’alleanza per il 2024». Le Regionali non sono più tanto lontane, la corsa è già lanciata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata