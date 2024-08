«Il mio omaggio a Gabriella Ferri sul filo della memoria» 

«Mi ricordo di te, di quando ero una bambina nella prima metà degli anni Settanta, e mia madre non si perdeva una puntata di Mazzabubù, e di conseguenza neanche io. Mi ricordo la tua valigia, la faccia truccata da clown, la voce ruvida e le interpretazioni ironiche e struggenti, che hanno saputo regalare al mondo un affresco autentico e sincero della tua Roma…».

Con queste parole, l’artista sarda originaria di Portoscuso, Anna Lisa Mameli racconta l’essenza di “Gabriella Sempre/Omaggio a Gabriella Ferri”, lo spettacolo di OfficinAcustica con i testi originali della Mameli, protagonista sulle note del pianoforte di Corrado Aragoni (suoi gli arrangiamenti e la direzione musicale) e delle chitarre e degli altri strumenti a corda suonati da Tonino Macis, confezionando un’antologia di tredici canzoni indimenticabili, andata in scena di recente anche a Londra con successo, «perché Gabriella Ferri è un’artista senza confini, capace di toccare le corde del cuore a tutte le latitudini».

“Gabriella Sempre” andrà in scena domani alle 21.30 nel Cortile dell’ex Asilo di via Suor Modesta, nell’ambito del Festival “Percorsi Teatrali” organizzato dal Teatro del Segno a Santu Lussurgiu. È l’occazione perfetta per celebrare il ventennale della scomparsa dell’artista romana deceduta nel 2004, una donna «dalla personalità dirompente, sempre in bilico tra amore e odio verso quel mondo dello spettacolo colpevole di fare dell’arte un mercimonio, nel quale gli artisti gravitavano come meteore intorno alle mode del momento».

E le note dello spettacolo ne ripercorrono la «vita intensa, ricca di amore e di sofferenza, chiaroscuri di un’anima pura, autentica e generosa».

Anna Lisa Mameli, come nasce questo spettacolo?

«Nasce nel 2010 dalla mia passione per la musica popolare. Soubrette, cantante, artista di successo, ho compiuto un viaggio a ritroso anche nei miei ricordi di bambina, ricordando tutte le serate davanti alla tv guardando i varietà del sabato sera. Sulla scia della memoria, ho deciso di scrivere un’antologia, sospinta dal ricordo, da una nostalgia felice».

La Ferri fu un’artista molto amata. E anche ferocemente contestata…

«Ma Gabriella Ferri, con la sua voce e le sue performance, è stata capace di travalicare le generazioni. La sua carriera iniziò negli anni ‘60 in coppia con Luisa De Santis e poi decollò da solista, ma anche in tempi recenti sono stati scelti suoi brani per le colonne sonore di Romanzo criminale di Michele Placido e Saturno contro di Ferzan Ozpetek, amate anche dalle nuove generazioni. E sì, proprio per il suo successo venne anche odiata».

Che canzoni ha scelto per l’omaggio?

«Sono tredici e la scelta non è stata semplice. Si parte da “Vecchia Roma” e “Stornelli romani” alla conosciutissima “Sinnò me moro” e poi “Nina, si voi dormite”. Un balzo nel Sud America con “Remedios” e poi “Il valzer della toppa”, “Le mantellate” e ovviamente, “Dove sta Zazà”, il suo omaggio alla canzone napoletana e ancora “Grazie alla vita”, e infine, l’uscita su “Sempre”, sulle cui note chiudiamo, salutandola dal palco, sperando che abbia apprezzato il tentativo di ricordarla e farla ricordare».

Com’è l’accoglienza del pubblico sardo?

«Caldissima. Gabriella Sempre ha esordito nel 2010 e ha avuto molte tappe nell’Isola. Del resto, Gabriella è un’artista molto amata a tutte le latitudini e non è certo una sorpresa perché lei era davvero unica. Poterla raccontare è un privilegio per noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA