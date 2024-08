«Il mio obiettivo puntato sul mondo» 

Un libro sull’India, i matrimoni e la ritrattistica. Per Sara Montalbano, 30 anni, fotografa viaggiatrice, il mestiere nasce appena presto e oggi è un continuo scoprire e ripensarsi attraversando le emozioni dentro e fuori la macchina.«A 3 anni, imbracciai la prima macchina fotografica giocattolo. Mio padre aveva una camera oscura per sviluppare i rullini della sua Olympus e vedere quel mondo mi permetteva di desiderare di imparare». Scopre anche che il nonno faceva ingrandimenti di stampe fotografiche «quindi - pensa - forse l’ho sempre avuto nel sangue».

Studi e sport

Liceo Pacinotti, ma c’è anche la Nazionale di tennistavolo. Deve rinunciare a una convocazione per non compromettere la pagella. Nello sport di alto livello quando si dice no a una chiamata si è out. C’è allora il tempo libero e la fotografia torna: «Studiavo per scuola e poi sui libri di fotografia in prestito, anche in lingua inglese». La Biblioteca provinciale diventa casa. Il lavoro muove i suoi passi con i primi scatti a ragazze e ragazzi di liceo e amici. Poi la decisione: «Il giorno del diploma comprai i biglietti per l’Inghilterra con i risparmi dei regali».Il primo anno inglese è, però, anche depressione e sfiducia: «Praticavo il Buddismo e insieme a mia sorella Luana sono riuscita a trovare la forza. Bilanciare l’affitto e lo studio fotografico che volevo, sembrava un’utopia, ma in pochi mesi con impegno ho trovato un part time in uno studio di ritrattistica. Sono arrivati lavori indipendenti, il primo studio a Bermondsey, con una terrazza e una vista unica su tutta Londra»

I viaggi

Sara vola in Indonesia per raggiungere Arianna, un’amica modella: «Per mesi sono stata assistente a fotografi di moda, poi ho lavorato per una casa editrice di moda e sono stata scelta come fotografa della settimana della moda». Arriva una domanda introspettiva: è la vita che voglio? «Vedevo tanti bambini scalzi fare l'elemosina, lavoratori sfiniti nelle loro bancarelle e tanto altro. Un giorno chiesi a un mio collega di portarmi nella Jakarta di periferia. È stato uno dei giorni più importanti della mia vita. Ho aperto gli occhi su aspetti che mi turbavano e mi sono appassionata alla fotografia di viaggio». Rientra a Londra e lavora sul suo nuovo stile, sperimenta ritrattistica e lavora con grandi agenzie di moda: «Non era pura moda ma ritratti dei modelli e io ero felicissima». Nel 2019 visita l’India ed è suggestionata tanto da scrivere un diario che spera di pubblicare (instagram @travelphotographyjournal): «Ho scattato sguardi di donne vestite in abiti coloratissimi, abitanti di un villaggio nella catena dell’Himalaya, scene di vita quotidiana nelle città più del Rajasthan, a Nord dell’India e tanto altro». I viaggi sono le connessioni, la sua finestra sul mondo. Quella stessa che apre quando inizia una sessione in studio: «Conosco la persona con le sue paure, i suoi sogni e progetti. Mi rende felice poterla aiutare con ritratti che la rappresentino in modo autentico». La ritrattistica, spiega, aiuta la connessione umana. Sara si specializza anche sui matrimoni: «Adoro lo stile reportage, le emozioni, i momenti che non capitano due volte».

Il presente

Oggi c’è anche Cagliari, il suo rifugio, quando deve riposare dal mondo. Quella Cagliari di cui prima notava «la lentezza della burocrazia, i lavori mai terminati, le lamentele, l’incertezza». Oggi invece ne vede i lati positivi: «La qualità dell’aria e del cibo, i colori, la vita di quartiere, il bagno di notte, i piccoli bar storici. Si va lenti e io ho imparato a rallentare». Per gli appassionati un consiglio: «Se pensate che possa diventare lavoro, ci vuole studio e pratica. Correggendo gli errori capirete il vostro stile e cosa amate»

