«Il mio Napoli deve durare nel tempo» 

«Abbiamo iniziato un progetto lo scorso anno partendo da basi molto limitate, l'obiettivo nei miei tre anni è di costruire un Napoli che possa durare nel tempo. Ho già fatto il costruttore in altri club, qui abbiamo raggiunto uno scudetto incredibile al primo anno, ma il lavoro per fare un edificio solido va avanti. Però il percorso con lo scudetto sul petto è un bel vedere e un bel raccontare». Comincia così la stagione 2025/26 di Antonio Conte che a Dimaro fa ripartire il suo Napoli vincente con nuovi innesti di qualità a cominciare da De Bruyne, Lucca e Lang e in attesa di Beukema, per un mercato che non finisce qui. Il tecnico azzurro, dopo l'impresa della prima stagione, prepara il ritorno in Champions e la difesa dello scudetto e lo fa partendo dall'arrivo di De Bruyne: «È già a livelli altissimi e a 34 anni ha ancora tanto da dare - spiega - ha scelto Napoli perché ha voglia di mettersi in gioco e fare esperienza in Italia. Gli altri nuovi hanno valore ma hanno una età totalmente diversa e vengono per cercare di strutturare il Napoli per oggi e per il futuro. Costruiamo un Napoli che anche quando io andrò via tra 5, 7, 10 anni, chi arriva troverà già strutturato». Il centrocampista giunto dal City è la nuova carta azzurra da mettere sul tavolo, con Conte che sottolinea l'importanza del turn-over in una stagione in cui sarà impegnato anche in Supercoppa e in Coppa Italia: «Volevamo alzare la qualità della rosa - ha detto - e De Bruyne è uno dei centrocampisti più forti al mondo».

Sul mercato

Conte stimola ancora il mercato, nei giorni in cui il Napoli sta per chiudere la trattativa con il Galatasaray per vendere Osimhen e incassare subito 40 milioni in attesa della seconda rata da 35 la prossima estate. Sul mercato prosegue il pressing per Dan Ndoye su cui però il Bologna resiste chiedendo 50 milioni. Il mercato continua ma Conte pensa al campo: «Dopo la frase “amma faticà” dell'inizio dello scorso anno - spiega il tecnico salentino - dico in campo internazionale “amma faticà again” e in napoletano “amma faticà ma chiù assai” dell'anno scorso. Serve inserire pezzi per fare un edificio solido che prosegue con lo scudetto sul petto che è un bel vedere”. Nel ritiro intanto recupera Buongiorno che si è operato all'inguine, e Gilmour: «Buongiorno nel giro di tre settimane possa essere disponibile, Gilmour ha accusato qualche problema di adduttori che stiamo cercando di monitorare». L'avventura è appena iniziata: «Chi ha lo scudetto - chiosa Conte - parte tra i favoriti, torniamo in Champions con l'ambizione di giocare al meglio, sapendo che le italiane in Europa affrontano team che comprano giocatori da 70-100 milioni. Giocheremo però al massimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA