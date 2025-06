«Il mio museo sulla storia dell’informatica» 

Più di quattrocento pezzi che raccontano la storia dell’informatica nell’Isola. I primi software, vecchi calcolatori e computer, le schede perforate da cui sino a qualche decennio fa partivano le informazioni da elaborare, stampanti vecchio stile. Un patrimonio custodito da Piero Congia, 83 anni, dipendente Ibm in pensione che negli anni ha collezionato pezzi unici diventati dei veri e propri reperti, in parte esposti nell’ex caffetteria di piazza Si ‘e Boi durante il fine settimana. Strumenti, dispositivi e fotografie in vetrina, e un sogno: “aprire un museo dell’informatica che ricordi e faccia conoscere alle nuove generazioni, ma non solo, l’evoluzione della tecnologia”, dice il pensionato supportato dal Gruppo archeologico selargino.

Una carriera all’Ibm

L’avventura da informatico per Congia è iniziata subito dopo il diploma, con l’assunzione all’Ibm. Qui ha lavorato, dal 1963 al 1999, come tecnico, analista di progetti, collaudatore e certificatore della qualità. “Per un periodo sono stato a Roma, poi il ritorno in Sardegna dove ho lavorato per anni”, ricorda. Competenza e passione, le stesse qualità che lo hanno portato a recuperare e custodire macchinari e attrezzi del mestiere che rischiavano di andare persi. Nella collezione dell’informatico selargino c’è - per esempio - il software di un computer dell’Enel, uno dei più grandi allora in commercio, salvato dalla rottamazione nel 1980. Non solo: in vetrina gli storici calcolatori degli anni ’50, fino ai dispositivi che hanno accompagnato il progresso tecnologico sardo dagli anni ’60 a oggi, passando per i primi pc dotati di sistema operativo. E diverse testimonianze e curiosità, come l’articolo de L’Unione sarda che nel 1964 raccontava su otto colonne la svolta dell’informatizzazione con “il raddoppio della memoria del cervello del Banco di Sardegna”, con tanto di cerimonia.

Il progetto

Al suo fianco nel percorso di divulgazione c’è il Gruppo archeologico selargino, che ha supportato Congia anche nell’allestimento dell’esposizione. «Dopo l’interesse suscitato durante Monumenti Aperti 2025, questa nuova esposizione intende consolidare il progetto di valorizzazione del parco Si ’e Boi, restituendo al pubblico un patrimonio storico e culturale fondamentale per comprendere l’evoluzione della nostra società», dice il presidente Nanni Pulli. «La manifestazione sarà anche occasione per raccogliere proposte da parte di cittadini e istituzioni con l’obiettivo di far diventare Selargius un punto di riferimento per la memoria e la conservazione del patrimonio informatico».

