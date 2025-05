«Il mio Monastir sarà pronto» 

Monastir. È attualmente uno dei migliori allenatori emergenti nel panorama del calcio isolano e sta continuando a collezionare ottimi risultati.

Marcello Angheleddu ha trascinato il Monastir verso la vittoria dei playoff regionali di Eccellenza, lasciando un’impronta indelebile nel suo percorso alla guida dei campidanesi: nella scorsa stagione aveva dominato e vinto il campionato di Promozione (senza mai perdere un match), mentre in quella in corso è arrivato secondo in Eccellenza con migliore attacco e difesa del torneo. Dopo la finale vinta contro il Tempio la squadra si prepara al primo turno dei playoff nazionali, dove il 25 maggio e 1 giugno affronterà la W3 Maccarese che si è imposta nello spareggio contro il Civitavecchia. Una sfida per accedere alla finale e regalarsi il sogno della Serie D.

In precedenza il Monastir non aveva mai partecipato né vinto i playoff di Eccellenza. Com’è stato raggiungere un traguardo storico?

«Sono molto felice, soprattutto per i miei ragazzi e lo staff. La mia più grande gioia è vedere tutti loro contenti. Il gruppo merita e probabilmente ha preso anche meno elogi rispetto a quelli che si merita».

I successi di queste stagioni sono frutto della società che ha allestito una squadra molto competitiva, ma anche dell’ottima gestione del gruppo?

«Da quando sono qui ho avuto la fortuna di essere affiancato da uno staff di grandi professionisti, da chi ha lavorato con continuità alle figure arrivate quest’anno: Simone Farci preparatore atletico, Fabio Vignati allenatore in seconda, Francesco Atzei preparatore dei portieri e Alberto Serra fisioterapista. Inoltre ho a disposizione un gruppo squadra che risponde alle proposte e ripropone sul campo quello che gli viene chiesto. Ogni giorno mi danno stimoli per proporre nuove idee. Mi è stata messa a disposizione dalla società una squadra di grandissima qualità sia in questa che nella scorsa stagione. Non cambierei mai i miei calciatori con nessun altro».

Ora vi attendono i playoff nazionali. Conquistare altri successi renderebbe la Serie D un traguardo sempre più possibile?

«Siamo curiosi di capire fin dove possiamo arrivare, con la consapevolezza di essere una squadra forte. I nostri successi o insuccessi dipendono da noi, il destino è nelle nostre mani. Se riusciamo a mantenere l’intensità che abbiamo tenuto per il 90 per cento di questa stagione possiamo spingerci fin dove vogliamo. L’importante è vivere le prossime sfide con ambizione, ma allo stesso tempo serenità, gioia e consapevolezza di aver fatto un ottimo percorso».

In queste settimane state lavorando per mettere in cascina più energia possibile?

«Stiamo recuperando gli ultimi tasselli in vista di queste gare. Nelle quattro settimane di pausa tra la fine del campionato e l’inizio dei playoff abbiamo lavorato al massimo, nonostante la mancanza di impegni ufficiali nel mezzo. La scorsa settimana abbiamo alleggerito leggermente il carico per puntare a far allenare in gruppo tutta la rosa. Nei prossimi giorni gli allenamenti saranno ad alta intensità in vicinanza degli impegni».

Nelle gare con un’alta posta in palio le motivazioni arrivano da sé. Sarà così anche stavolta?

«Tutto ciò che riusciamo ad ottenere oggi è un bagaglio di esperienza importante che i ragazzi si ritroveranno nel proseguimento della carriera. Il percorso che stiamo vivendo ci sta insegnando tanto. I ragazzi lottano con dedizione e se il loro compagno a fianco dà il massimo si sentono in dovere di fare altrettanto».

