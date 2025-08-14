VaiOnline
Pula.
15 agosto 2025 alle 00:48

«Il mio mezzo secolo al Forte» 

Giuseppe Collu: la regina Elisabetta volle solo una fettina di pollo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dice che il Forte Village è stato il grande amore della sua vita. Un legame così forte che neppure l’età della pensione è riuscito a spezzare: ecco perché, a 72 anni, Giuseppe Collu, il maître di Pula con esperienza negli hotel più lussuosi del mondo, continua a garantire al resort di Santa Margherita tutta la sua arte per la cura dei clienti più esclusivi.

Le star

Per mettere insieme i nomi di cantanti, attori, politici e uomini d’affari e potenti della terra conosciuti nei suoi 53 anni al Forte, servirebbero tutte le pagine di un taccuino, le foto collezionate però – fatta eccezione di quella con l’amico Luciano Pavarotti – non sono numerose perché «gli ospiti non si disturbano mai». Cantanti del calibro di Sting, Madonna, Paul Mc Cartney, George Harrison, i Rolling Stones, attori di Hollywood come Dustin Hoffman, Kevin Kostner, e mostri sacri del Cinema di casa nostra come Sophia Loren e Marcello Mastroianni: il libro dei ricordi del maître di Pula, è un red carpet senza fine.

La storia

«Ho iniziato a 14 anni come lavapiatti a Is Morus, il primo albergo di Pula – racconta Giuseppe Collu -, l’incontro che mi ha cambiato la vita è avvenuto poco dopo a Londra, quando ho conosciuto il figlio di Charles Forte: mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto entrare a far parte del gruppo di famiglia, che possedeva hotel in tutto il mondo,e soprattutto quello aperto da poco a Santa Margherita, a due passi da casa mia. Ho accettato. D’estate lavoravo in Sardegna, d’inverno mi spostavo nelle altre strutture del gruppo Forte, in Spagna o alle Barbados, dove ho conosciuto i vip provenienti da tutto il mondo».

I ricordi

Come la Regina Elisabetta, della quale Collu ha un preciso ricordo: «Tutto l’albergo era in subbuglio per il suo arrivo ai Caraibi, ricordo che eravamo preoccupati per il menù, non accadeva tutti i giorni di poter ospitare la regina d’Inghilterra. Elisabetta, invece, mi stupì per i suoi gusti semplici: volle solamente una fettina di pollo cotto alla griglia e un’insalata».

Bella come sempre e solo lei è stata, vestita di tutto punto per partecipare a una serata di gala: l’incontro con l’eterna Sophia Loren è impresso nella mente di Giuseppe Collu da decenni: «E chi se lo dimentica quel giorno, la vidi scendere da un taxi davanti al Ritz di Madrid, pioveva e si bagnò il vestito. Lo presi in consegna e glielo riportai asciutto e stirato dopo mezz’ora: apprezzò molto il servizio, fu molto gentile».

I premi

Ma come è logico che sia, una carriera così lunga – impreziosita due volte con il premio di maître italiano dell’anno dal prestigioso “Food and Travel magazine”, e trascorsa ad accontentare i clienti più esigenti provenienti da tutto il mondo, non può essere costellata solo di incontri lieti: il “ lei non sa chi sono io ”, è un ospite immancabile ad ogni latitudine. «Niente nomi, per carità – premette Giuseppe Collu -, ma devo dire che i peggiori sono sempre stati i politici, certo, non si può fare di tutta l’erba un fascio, ma ce ne sono stati diversi che non sono stati proprio il massimo dell’educazione».

Ma perché, nonostante sia in pensione dal 2019, e potrebbe godersi il meritato riposo, Giuseppe Collu continua a lavorare? «Vado al Forte la sera, e mi prendo cura solo di alcuni clienti – chiarisce -, sono legato a Lorenzo Giannuzzi, direttore generale del resort, da un’amicizia fraterna, lo faccio per lui, ma anche per l’amore che da sempre nutro per questo mestiere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto

l A. Carta
Il focus

Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna

Negli hotel di Villasimius e Pula qualche camera è restata vuota 
Gianni Agus Ivan Murgana
L’incidente

Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista

La vittima è Maurizio Molfino, 70 anni: di origini lombarde, risiedeva a Castelsardo 
Mariangela Pala
Cronaca

L’ultimo saluto al soccorritore

Don Antonio Mura: «Vicini alla famiglia anche solo con il silenzio» 
Angelo Cucca
Buddusò.

Un uomo sospettato per il delitto

Andrea Busia
L'intervista

«Il buon gusto e la parsimonia mi hanno salvato»

Nanni Fodde, patriarca dell’Acentro, si racconta: l’azienda, la famiglia e lo sguardo su 100 anni di vita 
Alessandra Carta
Eolico

Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi»

Il Presidio del Popolo Sardo attacca: «Fuori dall’Isola i nuovi pirati del mare» 
Santina Ravì
L’emergenza

L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia

Le piazzole invase da gomme, batterie d’auto, bottiglie di birra 
Gianfranco Locci RIPRODUZIONE RISERVATA  